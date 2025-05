Horror am Adria-Strand: Urlauberin von illegaler Planierraupe überrollt (VIDEO)

Tödliches Drama am Adriastrand: Eine Urlauberin wird von einer illegal eingesetzten Planierraupe überrollt. Der Fahrer steht bereits wegen eines früheren Todesfalls unter Anklage.

An einem Badestrand im italienischen Adria-Ort Cervia ereignete sich am Samstagvormittag ein tragischer Unfall. Eine 66-jährige Lehrerin aus Vicenza wurde von einer Planierraupe erfasst und tödlich verletzt. Die Frau, die mit ihrem Ehemann Urlaub an der Küste machte, verstarb noch vor Eintreffen der Rettungskräfte. Mehrere Badegäste wurden unfreiwillig Zeugen des schrecklichen Vorfalls.

Italienischen Medienberichten zufolge befand sich die Urlauberin in Strandnähe zum Wasser hin, als das schwere Baufahrzeug rückwärts fuhr und sie überrollte. Ob die Frau auf einem Handtuch lag oder stehend das Meer betrachtete, konnte zunächst nicht geklärt werden. Der 54-jährige Fahrer des Fahrzeugs geriet nach dem Unfall in einen Schockzustand, verließ schreiend die Unfallstelle, kehrte jedoch kurz darauf zurück. Ein Rettungsschwimmer setzte den Notruf ab.

Illegale Strandarbeiten

Der Fahrer hatte offenbar beabsichtigt, den Strand vor Beginn des Badebetriebs zu planieren – allerdings ohne die erforderliche Genehmigung. Mehrere italienische Medien bestätigten, dass für diesen Tag keine Erlaubnis für den Einsatz der Planierraupe vorlag. Der Bürgermeister von Cervia erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa: „Das waren illegale Arbeiten, die in keiner Weise autorisiert sind.“ Der regionale Tourismusverband bezeichnete die „Anwesenheit eines nicht autorisierten Fahrzeugs am Strand zu dieser Jahreszeit“ als Fall von „beispielloser Schwere“.

Die regulären Arbeiten zur Vorbereitung der Strandsaison waren bereits etwa zwei Wochen zuvor abgeschlossen worden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der örtlichen Polizei und der Hafenbehörde geführt. Eine durchgeführte Autopsie brachte zudem ans Licht, dass Ärzte das Herz der Verstorbenen entfernt hatten – ohne dass die Familie davon wusste.

Ermittlungen laufen

Gegen den Fahrer der Planierraupe wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Nach seiner Identifizierung stellte sich heraus, dass bereits ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr aus dem Jahr 2022 gegen ihn anhängig ist. Dies berichtet die „Corriere della Sera“.