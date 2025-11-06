Drama in Wriezen: Sohn (17) ersticht Vater nach Familienkonflikt

Ein Familienstreit in Brandenburg endet in einer Tragödie: Ein 17-Jähriger griff zum Messer, als seine Eltern aneinandergerieten. Für seinen Vater kam jede Hilfe zu spät.

In Wriezen, Brandenburg, kam es zu einer tragischen Familientragödie. Ein 17-Jähriger hat nach Polizeiangaben seinen Vater mit einem Messer tödlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend im Rahmen einer eskalierenden Auseinandersetzung zwischen den Eltern des Jugendlichen.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge gerieten die 39-jährige Mutter und der 46-jährige Vater zunächst in einen Streit, der in eine körperliche Konfrontation mündete. Der Sohn schaltete sich in den handgreiflichen Konflikt ein und stach dabei mit einem Messer auf seinen Vater ein.

Folgen der Tat

Trotz schneller medizinischer Versorgung und Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus erlag der 46-Jährige kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl gegen den minderjährigen Tatverdächtigen, wie die Polizei am Donnerstag in Frankfurt (Oder) bekannt gab.

Der Jugendliche befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

