Drama über Österreich: Vollbesetzter Flieger muss notlanden

Dramatische Momente über den Wolken: Als Rauch im Cockpit aufsteigt, muss der Pilot eines vollbesetzten Flugzeugs schnell handeln und setzt zur Notlandung an.

Ein Flugzeug auf dem Weg von Budapest nach Lyon musste am heutigen Tag in Graz notlanden, nachdem im Cockpit Rauch aufgetreten war. An Bord befanden sich 143 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder, wie die steirische Polizei mitteilte. Die Maschine konnte sicher auf dem Grazer Flughafen aufsetzen.

Sicherheitslandung

„Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten“, erklärte ein Sprecher der Polizei Steiermark. Was den Rauch im Cockpit verursacht hatte, sei derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.

Obwohl die Behörden die Fluggesellschaft nicht namentlich nannten, deutet ein Abgleich mit dem Flugplan des Flughafens Lyon-Saint-Exupéry darauf hin, dass es sich um den EasyJet-Flug 4400 handelte – die einzige Verbindung auf dieser Strecke.