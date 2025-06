„Wie eine Achterbahn“: Mehrere Verletzte bei Ryanair-Notlandung

Turbulenzen zwingen Ryanair-Flug zur Notlandung in Bayern – neun Verletzte, darunter ein Kleinkind. Das Unwetter hinterließ auch andernorts eine Schneise der Verwüstung.

Nach heftigen Turbulenzen während eines Unwetters musste eine Ryanair-Maschine am Mittwochabend auf dem Flughafen Memmingen in Bayern notlanden. Der Flug war ursprünglich von Berlin nach Mailand unterwegs und hatte 179 Passagiere sowie sechs Besatzungsmitglieder an Bord. Die extremen Luftverwirbelungen führten zu Verletzungen bei insgesamt neun Personen – acht Fluggästen und einem Crew-Mitglied. Drei Betroffene benötigten eine Krankenhausbehandlung: Ein zweijähriges Kind mit Prellungen, eine Frau mit einer Kopfplatzwunde und eine weitere Passagierin, die über Rückenschmerzen klagte.

Das Luftamt Südbayern untersagte einen Weiterflug der Maschine. Daraufhin stellte die Airline Busse bereit, um die Reisenden zu ihrem Zielort zu transportieren. Von Ryanair war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

⇢ 32 Grad und Sonnenschein – dann schlägt der Hagel zu



Unwetterschäden regional

Das Unwetter verursachte in derselben Nacht auch andernorts Schäden. In Ulm wurden im Stadtteil Donaustetten mehrere Reihenhäuser so stark beschädigt, dass sie unbewohnbar sind. Die Dächer wurden abgedeckt. Laut einem Sprecher der Feuerwehr gab es keine Verletzten.

⇢ Starkregen und Hagel: Hier kracht es heute!



Die Einsatzkräfte vermuten eine „kleine Windhose“, die durch zwei bis drei Straßenzüge fegte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) untersucht derzeit, ob es sich tatsächlich um einen Tornado handelte.