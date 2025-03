Dramatische Rettung auf dem Semmering: Skifahrer stürzt auf vereister Piste

Ein tschechischer Skifahrer prallte auf dem Semmering gegen eine Baumgruppe. Rettungskräfte flogen den Verletzten ins Krankenhaus.

Ein 32-jähriger Skifahrer aus Tschechien erlitt am frühen Sonntagmorgen auf dem Semmering, im Bezirk Neunkirchen, Verletzungen, als er in eine Baumgruppe prallte. Der Vorfall ereignete sich während der Abfahrt am Hirschenkogel, die der Mann zusammen mit seiner Ehefrau unternahm.

Kontrollverlust auf Eis

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich verlor der Skifahrer die Kontrolle, als er auf einer vereisten Stelle ins Rutschen geriet und anschließend über eine Böschung in die Bäume stürzte.

Seine Frau reagierte schnell und leistete ihm sofort Erste Hilfe. Andere Skifahrer alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Ein Rettungshubschrauber, der „Christophorus 3“, brachte den Verletzten schließlich ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt, um dort medizinisch versorgt zu werden.