Drei 14‑jährige nach Vape‑Konsum im Krankenhaus – Notarzt im Einsatz

Drei 14-Jährige, zwei E-Zigaretten, ein Notarzt – und ein Drogentest, der alles in einem anderen Licht erscheinen lässt.

In Weyer (Oberösterreich) hat der Konsum von E-Zigaretten bei drei 14-jährigen Schülern nach dem Unterricht zu einem medizinischen Notfall geführt. Die Burschen fühlten sich nach dem Rauchen sichtlich unwohl, taumelten und einer von ihnen war zeitweise kaum noch ansprechbar. Während zwei der Jugendlichen beieinander blieben, entfernte sich der dritte in Richtung Ortszentrum.

Vorbeigehende Lehrer erkannten die Situation, alarmierten den Rettungsdienst, und zwei der Schüler wurden schließlich mit einem Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert. Bei einem von ihnen fiel ein Drogentest positiv aus.

Drogentest positiv

Konkret hatten die drei Vierzehnjährigen am Donnerstag nach dem Schulschluss zwei unterschiedliche elektronische Zigaretten konsumiert. Die Folgen waren bei allen dreien spürbar: Einem Schüler wurde übel, ein anderer musste sich übergeben, und ein weiterer war zunächst kaum ansprechbar. Der dritte Bub wurde kurz darauf am Bahnhof Weyer aufgegriffen – er zeigte deutlich weniger Beeinträchtigungen, da er nach eigenen Angaben lediglich einmal kurz an einer der Zigaretten gezogen hatte.

Zwei Lehrerinnen bemerkten die beiden betroffenen Jugendlichen auf ihrem Heimweg, kümmerten sich sofort um sie und verständigten das Rote Kreuz. Da sich der Zustand der Schüler als ernst erwies, wurde zusätzlich ein Notarzt angefordert. Beide wurden anschließend vom Roten Kreuz in Begleitung des Notarztes in ein Krankenhaus transportiert.

Sichergestellte Tabakwaren

Der dritte Schüler erklärte sich auf der Polizeiinspektion Weyer bereit, freiwillig einen Harntest durchzuführen, der negativ ausfiel. Aus dem Krankenhaus wurde hingegen gemeldet, dass bei einem der beiden eingelieferten 14-Jährigen THC (Wirkstoff in Cannabis) nachgewiesen wurde. Bei der Durchsuchung aller drei Burschen stellten die Beamten Tabakwaren sicher – darunter elektronische Zigaretten sowie Nikotinbeutel (tabakfreie Nikotinportionen).

Mehrere Verwaltungsanzeigen werden an die Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land weitergeleitet.