Dresdner Straße: Hier kommt es zu Fahrbahnsperrung

„Achtung Baustelle“ gilt derzeit in der Dresdner Straße: Aufgrund der Bauarbeiten kommt es vorübergehend zu Änderungen für Autofahrer.

Ab voraussichtlich September 2025 wird die Straßenbahnlinie 12 auch über die Dresdner Straße geführt. Aufgrund des zu erwartenden erhöhten Fußgängeraufkommens beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Freitag, dem 7. März 2025, mit Bauarbeiten zur Verlängerung der Haltestellen Innstraße, Traisengasse, Hellwagstraße und Höchstädtplatz in der Dresdner Straße im 20. Bezirk. Gleichzeitig wird die Fahrbahn im Projektbereich aufgrund von Zeitschäden saniert. Die Arbeiten in der Dresdner Straße zwischen Innstraße und Stromstraße finden in drei Bauphasen statt und werden bis Ende Juni 2025 andauern.

Erste Bauphase

Dresdner Straße zwischen Innstraße und Gasteigergasse

Ab 7. März bis voraussichtlich 18. April 2025 kommt es zu einer Sperre der Fahrbahn zwischen Innstraße und Rebhanngasse und zwischen Traisengasse und Donaueschingenstraße. Der motorisierte Verkehr wird lokal umgeleitet. Die Straßenbahnhaltestelle in Richtung 19. Bezirk wird von Dresdner Straße vor Hausnummer 117 auf Baudauer in die Dresdner Straße vor Hausnummer 113 verlegt.

Zweite Bauphase

Dresdner Straße zwischen Hellwagstraße und Stromstraße

Ab voraussichtlich 28 April 2025 bis Bauende kommt es zu einer Sperre der Fahrbahn zwischen Hellwagstraße und Stromstraße/Höchstädtplatz. Der motorisierte Verkehr wird lokal umgeleitet.

Örtlichkeit der Baustelle: 20., Dresdner Straße zwischen Innstraße und Stromstraße

Baubeginn: 7. März 2025

Geplantes Bauende: 30. Juni 2025