Drohnen-Alarm: Mysteriöse Flugobjekte kreisen über Atomkraftwerk

Mysteriöse Drohnen kreisen über einem belgischen Atomkraftwerk – der jüngste Fall in einer beunruhigenden Serie von Sichtungen über kritischer Infrastruktur in Europa.

Erneut wurden Drohnen über einem belgischen Kernkraftwerk nahe Antwerpen gesichtet. Laut Angaben des Betreibers Engie beeinträchtigten die drei beobachteten Flugobjekte den Betrieb des Kraftwerks Doel nicht. Die zuständigen Polizeibehörden gaben zu dem Vorfall keine Stellungnahme ab.

Die Häufung solcher Drohnensichtungen über sensiblen Infrastruktureinrichtungen hat in den vergangenen Monaten europaweit zugenommen. Am Donnerstag musste der Flughafen in Göteborg vorübergehend den Betrieb einstellen, nachdem dort mindestens eine Drohne im Luftraum entdeckt worden war.

Weitere Vorfälle

Auch in Belgien selbst kam es zu weiteren Vorfällen. Der Flughafen Lüttich unterbrach am Sonntagabend für etwa eine Stunde sämtliche Flugbewegungen nach der Sichtung mehrerer Drohnen. In den Wochen zuvor waren ähnliche Vorfälle an der NATO-Militärbasis Kleine-Brogel registriert worden – einem Standort, an dem nicht offiziell bestätigten Berichten zufolge amerikanische Atomwaffen gelagert sein sollen.

Die Flughäfen Brüssel und Lüttich hatten bereits zuvor wegen unerlaubter Drohnenaktivitäten zeitweise ihren Betrieb aussetzen müssen.

Mögliche Hintergründe

Sicherheitsexperten vermuten hinter der Häufung dieser Vorfälle eine Form hybrider Kriegsführung (Kombination aus militärischen und nicht-militärischen Mitteln) mit russischer Beteiligung. Die Regierung in Moskau hat jegliche Verbindung zu den Drohnensichtungen entschieden zurückgewiesen.