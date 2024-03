Durchdachter PR-Coup? Baka Prase verkauft doch nicht Lambo & G-Klasse

Bogdan Ilic, im Internet bekannt als Baka Prase, schockierte seine zahlreichen Follower kürzlich mit der Nachricht, er habe sein gesamtes Vermögen durch Glücksspiel verloren und würde nun seine Social-Media-Aktivitäten einstellen. Doch was sich zunächst wie das tragische Ende einer Erfolgsstory anhörte, entpuppt sich möglicherweise als kalkulierte Marketingstrategie. Laut serbischen Berichten seien die Ankündigungen nicht mehr als ein durchdachter PR-Coup, um auf einer neuen Online-Kryptokasino-Plattform Fuß zu fassen.

Laut Ilic selbst seien etwa 80.000 Euro (ca. 240.000 Euro insgesamt) durch seine Handflächen geglitten – ein beträchtlicher Verlust, der ihn dazu veranlasst habe, seine Luxuskarossen feilzubieten. Doch lokale Medien vermuten, dass seine augenscheinlichen Finanznöte bloß ein Vorwand seien, inszeniert mit seinen neuen Partnern und Freunden, um noch größere Geldsummen anzuhäufen.

Alles inszeniert?

Im Fokus dieser Inszenierung: eine der größten Kryptokasino-Plattformen der Welt. Der angeblich insolvente YouTuber hat, so heißt es, eine Kooperation mit einem Marketing- und Kryptowährungsexperten gestartet, der als zukunftsweisende Größe in der Branche gilt. Ein Instagram-Post, in dem Ilic einen seiner „nun zum Verkauf stehenden“ Luxuswagen zeigt, gewährt im Hintergrund einen Blick auf das Firmenlogo des fraglichen Kryptokasinos – ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Ilics Geständnisse auf Instagram – das Eingeständnis eines Mannes, der seine Schwierigkeiten öffentlich zur Schau stellt – erscheinen in diesem Licht in einem anderen Kontext. „Ich habe viel Geld vergeudet und bin tief in Schulden geraten. Ich kann mir kein Geld mehr aus den Fingern saugen und bin in einer Sackgasse, bis ich das alles geklärt habe…“, gab er preis. Stefan Delic, einer seiner engsten Freunde, bestätigte die Sucht nach dem schnellen Geld als Ursprung des Übels: „Ja, er hat alles verspielt. Er hat es übertrieben. Ihr habt gesehen, er hat 160.000 Euro verloren. Aber Leute, ihr seht auch, was er sich alles kauft. Er hat den Halt verloren… Wenn man zu viel will, zieht es einen immer weiter hinein, und dann ist man am Ende.“

Finanzieller Absturz

Obwohl Delic den finanziellen Absturz seines Freundes beklagt, bleiben Zweifel bestehen – ist dies alles Teil der Show? Ist der angebliche Verkauf von Luxusautos und das Buhlen um Sympathie lediglich ein cleverer Schachzug, um Aufmerksamkeit zu erregen? Die Hinweise mehren sich, dass Ilics Untergang eine bewusst konstruierte Fassade ist, hinter der er eine größere Bühne für seinen nächsten großen Auftritt vorbereitet.