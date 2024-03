„Schei*e gebaut“: Baka Prase muss G-Klasse & Lambo verkaufen

Bogdan Ilic, besser bekannt unter seinem Pseudonym „Baka Prase„, hat sich durch seine kreativen und innovativen Videos auf YouTube einen Namen gemacht und ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Doch nun scheint der 27-jährige Serbe, der einst als Pionier unter den Influencern galt, in einer finanziellen Krise zu stecken. In einer kürzlichen Instagram-Story gab Ilic bekannt, dass er drei seiner Luxusfahrzeuge verkaufen muss.

Mit seinem unverwechselbaren Stil und seiner provokanten Art konnte „Baka Prase“ eine große Fanbase aufbauen und sich so in jungen Jahren zum Selfmade-Millionär machen. Doch nun offenbarte er in seiner Instagram-Story, dass er sich tief in Schulden verstrickt hat. „Ich habe Sch***e gebaut und mich verschuldet“, gestand der Serbe seinen Followern. Laut Berichten lokaler Medien soll seine Vorliebe für Glücksspiel der ausschlaggebende Faktor für seine finanzielle Misere sein.

Nun sieht sich der einstige YouTube-Star gezwungen, einige seiner kostbaren Besitztümer zu verkaufen. Darunter befinden sich ein Mercedes SL 43 AMG, eine G-Klasse und ein Lamborghini Huracán. „Die Kaufpreise seien bereits maximal hinabgesetzt worden“, teilte „Baka Prase“ seinen Followern mit. Es scheint, als ob der einstige Selfmade-Millionär nun vor einem finanziellen Abgrund steht.