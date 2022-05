„Ðurologija“- Stand Up Night Show

Branko Đurić Đuro schenkt dem österreichischen Publikum einen unvergesslichen Comedy-Abend, mit dem er bereits zahlreiche serbische, bosnische, kroatische und europäischer Städte für sich gewinnen konnte.

Der Comedian, Schauspieler, Musiker, Regisseur aber auch Autor unterhielt schon als Jugendlicher mit seiner damaligen Show “Top lista nadrealista” ein riesengroßes Publikum. In seiner Filmkarriere war er auch im Blockbuster „Ničija zemlja“ und “In the Land of Blood and Honey” von Angelina Jolie auf der Kinoleinwand zu sehen.

“Đurologija”, Đuros neue Show, sei eine lustige Unterhaltung mit den Zuschauern.

Wo:

Replugged Vienna

Lerchenfelder Straße 23 1070 Wien

Wann:

Samstag 05.Juni.2022 um 20:00 Uhr

Wo:

VHS-RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS

Schwendergasse 41 1150 Wien

Wann:

Samstag 05.Juni.2022 um 19:30 Uhr