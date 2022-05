Rekord: Preisanstiege bei Gas & Sprit

In den vergangenen Monaten kam es zu einer Preis-Explosion.

Österreichische Energieagentur teilte fixe Preise für den März mit.

Die Inflation hat verschiedene Aspekte beeinflusst. Haushaltsenergie ist im Vergleich zum Vorjahr um 42,4 Prozent teurer geworden, berichtet die “APA”. Preissteigerungen schlagen sich auch recht deutlich auf die Haushalte nieder. Der Energiepreisindex zeigt einen Anstieg von 14,5 Prozent.

Wegen des Ukrainekrieges sind auch Öl und Gas-Preise gestiegen. Ersteres hat sich mit einem Anstieg von 118,5 Prozent mehr als verdoppelt, Gas war um 73,1 Prozent teurer. Eine durchschnittliche Heizöl-Tankfüllung kostet jetzt knapp 2.500 statt 1.800 Euro.

Auch der Preis für Fernwärme, Pellets und Brennholz stieg neben den fossilen Energieträgern rasant an. Mögliche Gründe dafür sind die Inflation und die Marktpreise. So war Fernwärme heuer um 12,2 Prozent teurer als noch im Vorjahr. Strom, der in Österreich zu einem Großteil aus Wasserkraft stammt, wurde für Haushalte um 16,6 Prozent teurer, ähnlich ist der Anstieg bei Pellets (17,3 Prozent), Brennholz kostet 12,6 Prozent mehr.