Dzejs Riesenhit war ursprünglich nicht für ihn gedacht  

Die Unterhaltungssendung „Divan show“ auf Kurir Fernsehen ist bekannt für ihre interessanten Gäste und spannenden Themen. In der jüngsten Ausgabe waren die Sänger Cana, Lepa Djordjevic und Jovan Joca Stefanovic zu Gast. Moderator Ivan Gajic stellte eine Frage, die viele Fans des berühmten serbischen Sängers Dzej schon lange beschäftigt: Für wen war das Lied „Imati pa nemati“ bestimmt?

Während des Spiels „Desinformation“ wurde ein Rätsel von den Gästen gelöst. Jovan Joca Stefanovic erläuterte die Hintergründe eines bestimmten Liedes: „Dieses Lied war ursprünglich nicht für mich gedacht. Es war anfänglich für Haris Dzinovic und Nikola Rokvic vorgesehen. Die Idee war, dass es in diese musikalische Richtung geht. Jedoch spielte Rule bei der Entscheidung, es Dzej zu geben, eine Schlüsselrolle. Wir waren einmal in Pozarevac bei einem Auftritt, und Rule besuchte uns. Mein Vater spielte ihm einige Lieder vor. Rule entschied, sie aufzunehmen und Dzej zu geben, da sie damals in Pozarevac zusammenarbeiteten. Dzej mochte es besonders, diese neuen Lieder auf der Fahrt nach Belgrad zu hören“, berichtete Stefanovic.

Die Entstehungsgeschichte dieses Liedes ist tiefgründig und rührend. Stefanovic ergänzte: „Nachdem Rule das Lied auf eine CD gebrannt hatte, hörte Dzej es auf seiner Autofahrt. Plötzlich hielt er an. Rule war besorgt, ob etwas nicht stimmte, und sah, dass Dzej unter Tränen schluchzte. Das Lied spiegelte seine eigene Lebensgeschichte wider – ‚Du weißt nicht, was es bedeutet, zu besitzen und dann zu verlieren… zu lieben und dann zu verlieren.‘ Es war, als würde das Lied seine ganze Geschichte erzählen. Er weinte etwa 20 Minuten lang und sprach darüber, wie bedeutungsvoll dieses Lied für ihn war.“