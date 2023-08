E-Zigaretten: Ein Trend mit gefährlichen Nebenwirkungen

E-Zigaretten sind derzeit in aller Munde, doch der vermeintlich gesunde Trend birgt Risiken. Eine neue Studie von Wissenschaftlern aus Schweden und Wien zeigt alarmierende Ergebnisse: Das beim „Dampfen“ aufgenommene Nikotin kann die Blutgerinnung erhöhen und die Gefäßfunktion beeinträchtigen.

E-Zigaretten werden immer populärer, obwohl es ständig zunehmende Hinweise auf negative Gesundheitseffekte gibt“, warnen die Studienautoren Gustaf Lyytinnen vom Karolinska Institut in Stockholm und Lukasz Antoniewicz von der MedUni Wien. Ihre Studie ist kürzlich im Fachmagazin „Cardiovascular Toxicology“ erschienen.

Steigende Beliebtheit von E-Zigaretten und ihre besondere Anziehungskraft auf Jugendliche

E-Zigaretten, die erstmals 2003 auf den Markt kamen, erfreuen sich weltweit wachsender Beliebtheit. Besonders unter Jugendlichen ist der Gebrauch von E-Zigaretten in den letzten Jahren stark gestiegen. Das liegt zum Teil an den Marketingbemühungen der Industrie und an den Geschmacksrichtungen der verwendeten Flüssigkeiten, die Jugendliche besonders ansprechen“, erklären Lyytinnen und Antoniewicz.

Studie: Auswirkungen des Nikotins in E-Zigaretten auf das Blutgerinnungssystem

Die Wissenschaftler führten eine Studie mit 22 gesunden Gelegenheitsrauchern, im Alter von 18 bis 45 Jahren, durch. Eine Woche lang durften die Probanden keine Nikotinprodukte konsumieren oder entzündungshemmende Medikamente einnehmen. Alkohol und Koffein waren 24 Stunden vor den Untersuchungen tabu.

Experiment mit gesunden Gelegenheitsrauchern: Aufbau und Ablauf

In dem Experiment inhalierten die Probanden entweder 30 Züge aus E-Zigaretten mit Nikotin oder ein Placebo ohne Nikotin. Nach einer Woche wechselten die Gruppen. Die Probanden wussten nicht, was sie zu welchem Zeitpunkt bekamen.

Nikotinhaltige Aerosole beeinflussen Blutgerinnung und Blutgefäßfunktion

Die Ergebnisse waren eindeutig: „Verglichen mit dem Nikotin-freien Aerosol steigerte die Verwendung des Aerosols mit Nikotin aus den E-Zigaretten nach 15 Minuten die Bildung von Blutplättchen-reichen und Fibrin-reichen Blutgerinnseln signifikant – mit einer Normalisierung nach 60 Minuten“, berichten die Wissenschaftler. Gleichzeitig war die Fähigkeit der Blutgefäße, sich zu erweitern, vorübergehend gestört.

E-Zigaretten ohne Nikotin zeigen keine negativen Effekte

Die Forscher fanden keine Hinweise auf negative Effekte von E-Zigaretten ohne Nikotin. „Das deutet auf Nikotin als die Hauptursache hin“, schlussfolgern Lyytinnen und Antoniewicz.

Gesundheitsrisiken von E-Zigaretten und die Bedeutung der Aufklärung

Die Studie ist ein weiterer Beleg für die gesundheitlichen Risiken von E-Zigaretten. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, das Bewusstsein für die Gefahren des „Dampfens“ zu schärfen, insbesondere unter Jugendlichen. Denn auch wenn E-Zigaretten einige der schädlichen Substanzen herkömmlicher Zigaretten umgehen, bleibt das Nikotin – und das kann abhängig machen und die Gesundheit beeinträchtigen.