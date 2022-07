Earth Overshoot Day: Ressourcen fünf Monate zu früh verbraucht

Während 1971 der Erdüberlastungstag (Earth Overshoot Day) noch am 25. Dezember stattfand, fällt er jetzt – 51 Jahre später – auf den heutigen Tag: den 28. Juli. Der Ressourcenverbrauch auf dem Balkan beispielsweise, liegt über dem globalen Durchschnitt.

Die Weltbevölkerung hat es sich angewöhnt, ihre Ressourcen fünf Monate im Vorhinein zu verbrauchen. Vor rund 50 Jahren noch undenkbar, lag das Datum des Erdüberlastungstags noch gegen Jahresende. Ein stätiger Ausbau der Industrie, der Aufschwung der Wirtschaft, steigender Wohlstand und natürlich der Anstieg der Population, sind einige der Gründe, weshalb die Weltbevölkerung immer mehr Ressourcen verbraucht. Wohingegen Up- und Recycling-liebende Hipster einen so geringen Prozentsatz der Weltbevölkerung ausmachen, dass sie als „Tropfen auf den heißen Stein“ gelten. Der zudem auch noch immer heißer wird.

Was ist der Earth Overshoot Day?

Der Tag, an dem die Weltbevölkerung ein Jahr lang alle erneuerbaren Ressourcen der Erde verbraucht hat. Die Erdüberlastungstage werden jährlich von der Non-Profit-Organisation Global Footprint Network (GFN) – anhand einer Skala des ökologischen Fußabdrucks und der herrschenden Biokapazität – berechnet. Sie zeigen uns an, um wieviel jedes Land die ökologischen Ressourcen und Dienstleistungen, die es selbst auf natürlich Weg regenerieren kann, übersteigt. Die Non-Profit-Organisation Global Footprint Network berechnet daher jährlich die individuellen Overshoot Days für alle Länder und einen Durschnitts-Erdüberlastungstag für die gesamte Menschheit. Heuer hat die Weltbevölkerung ihre ökologischen Ressourcen fünf Monate zu früh aufgebraucht. Es bräuchte mittlerweile also schon knapp doppelt so viele Bodenschätze, als die Erde in einem Jahr auf natürlichem Weg erzeugen kann, damit wir im Gleichgewicht mit der Natur leben könnten. Fast doppelt so viele Bodenschätze, oder eine zweite Erde.

In einer Grafik zeigt uns Global Footprint Network wieviel Ressourcen die Länder bräuchten, um den Konsum und Bedarf ihrer Bewohner zu decken.

National Footprint and Biocapacity Accounts 2022

Ressourcenverbrauch auf dem Balkan

Eigentlich kann man für jedes Land seinen eigenen Overshoot Day nachschlagen. Während für Österreich der individuelle Overshoot Day auf den 04. Juni fällt, liegen die ökologischen Fußabdrücke fast aller südosteuropäischen Länder über dem globalen Durchschnitt.

Demnach legte man die Daten des Erdüberlastungstages für Albanien schon auf den 11. Mai. Montenegro erreichte den Tag am 17. Mai. Kroatien und Bosnien-Herzegowina setzte man für den 29. Mai fest. Serbien hingegen hat es von allen genannten Ländern am besten erwischt. Hier lebt die Bevölkerung scheinbar ein wenig nachhaltiger. Denn für Serbien errechnete Global Footprint Network den 08. Juli.

GFN ergänzte die Daten mit dem Hinweis, dass das globale Ungleichgewicht ein Spiegelbild der Vernichtung ökologischer Ressourcen und der Anhäufung von Müll, aber vor allem des Vorhandenseins von Kohlendioxid in der Atmosphäre sei.

Viele fragen sich, was sie tun können, um mitzuhelfen den Overshoot Day zu verschieben. In Richtung Jahresende. Da wo er hingehört.

Unter den selbst zu bewältigenden Möglichkeiten stehen die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, Reduzierung der Autofahren und Verwendung alternativer Energiequellen sind nur ein paar Beispiele aus einer langen Liste möglicher Gewohnheiten, die zur Verschiebung des Tages führen würden.

Allgemein weist die GFN darauf hin, dass die Halbierung der CO2-Emissionen im Energiesektor 61 Prozent des ökologischen Fußabdrucks der Weltbevölkerung aus macht. Die Halbierung der Emissionen in diesem Bereich könnte den Earth Overshoot Day um 93 Tage Richtung Jahresende verschieben. Damit wären knapp drei Monate gewonnen und das Datum würde sich auf Ende Oktober einpendeln.

