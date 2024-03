Edin Terzic und Jan Oblak stehen im Viertelfinale

Gestern fand ein dramatisches Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und PSV Eindhoven statt, das die Fans bis zur letzten Sekunde in Atem hielt. Parallel dazu lieferten sich Atletico Madrid und Inter Mailand ein Duell, das bis ins Elfmeterschießen ging. Beide Matches der UEFA Champions League hatten weitreichende Konsequenzen für die beteiligten Teams und den weiteren Verlauf des Turniers.

Borussia Dortmund legte gegen PSV Eindhoven einen beeindruckenden Start hin. Jadon Sancho erzielte ein frühes Tor und brachte die Dortmunder auf die Siegerstraße. Trotz einiger Chancen von Julian Brandt und Donyell Malen, die jedoch an PSV-Goalie Walter Benitez scheiterten, blieb es bei dem knappen Vorsprung. Die Niederländer ergriffen in der zweiten Hälfte die Initiative, konnten jedoch ihre Chancen nicht nutzen. Eine späte Entscheidung brachte Marco Reus, der nach einem Fehler von Isaac Babadi Pavani das Spiel für Dortmund entschied. Mit dem Ausscheiden von Eindhoven rückt nun Red Bull Salzburg näher an eine Teilnahme an der Club-WM 2025 heran, sofern Arsenal die Champions League nicht gewinnt.

Elfmeterschießen

Parallel dazu lieferten sich Atletico Madrid und Inter Mailand ein packendes Duell. Atletico startete stark, doch Inters Keeper Yann Sommer hielt seinen Kasten sauber. Inter antwortete mit einem sehenswerten Angriff, der mit einem Treffer von Federico Dimarco gekrönt wurde. Atletico ließ jedoch nicht locker und Antoine Griezmann glich mit einem Direkt-Drehschuss aus. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen, als Lautaro Martinez seinen Elfmeter über die Latte setzte und damit Inters Ausscheiden besiegelte.

Die Ergebnisse dieser beiden Spiele haben weitreichende Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Champions League und die Club-WM 2025. Red Bull Salzburg könnte durch das Ausscheiden von Eindhoven erstmals an der Club-WM teilnehmen, sofern Arsenal nicht die Champions League gewinnt. Für Inter Mailand hingegen endet das Abenteuer Champions League nach dem Elfmeterdrama gegen Atletico Madrid. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Ergebnisse auf die Moral und Leistung der Teams in ihren jeweiligen Ligen auswirken werden.