Ein Hoch auf die Balkan-Mamas!

Mütter sind zweifelsfrei die wertvollsten Geschöpfe auf Erden. Doch diejenigen vom Balkan scheinen eine Klasse für sich zu sein! Niemand kann ihnen nämlich in puncto Fürsorglichkeit, Anmut und Stärke das Wasser reichen.

Keiner ist so auf dein Wohlergehen bedacht, wie sie. Keiner wird dich so sehr beschützen und keiner wird dich jemals so in die Schranken weisen wie sie – Balkan-Mütter sind Löwinnen! Sie setzen sich für das Wohl ihrer Familie ein wie keine anderen und stellen dabei ihre Bedürfnisse viel zu oft in den Hintergrund.

Ihre Kinder und insbesondere ihre Söhne verwöhnen sie nach Strich und Faden – mag sein, dass diese Tatsache für die Entwicklung Besagter eher suboptimal ist, aber sie erklärt auch, warum so viele Balkanesen überdurchschnittlich lange bei ihren Eltern leben. Der Hauptgrund ist zweifelsfrei die Fürsorge der Mutter!

Trotz ihrer Behutsamkeit wirken die meisten knallhart, wenn es um die Erziehung ihrer Sprösslinge geht. Dabei wollen sie nichts anderes, als uns zu guten Menschen zu machen. Sie sind es, die die Familie managen und sie wahrhaft zusammenhalten.

Und all das trotz der Tatsache, dass es viele an der Seite ihrer stolzen, sturen und engstirnigen Balkan-Männer nicht leicht haben. Dennoch lassen sie sich davon nichts anmerken und üben sich in Geduld und Gelassenheit.

Daher wollen wir in Zukunft nicht nur den Muttertag dafür nutzen, um sie spüren zu lassen, wie wichtig sie uns sind. Balkan-Mamis sind nämlich nicht nur wahre Kämpferinnen, sondern auch noch die Heldinnen des Alltags!