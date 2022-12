Ein Mädchen mit Down-Syndrom wurde öffentlich ausgelacht, doch dann kam die Rettung (VIDEO)

Sara Bero ist alleinerziehende Mutter der Zwillinge Irma und Ilda (14) mit Down-Syndrom aus Podgorica, Montenegro. Sie veröffentlichte im sozialen Netzwerk TikTok ein Video, in dem ein Kommentar darüber eingeblendet wurde, wie grausam Menschen zu Kindern mit Behinderungen sein können, aber auch dass diese Grausamkeit niemals stärker sein kann als die Liebe einer Mutter.

Irma wurde nämlich wegen ihrer Glatze mit dem gefühllosen Kommentar verspottet: „Schaut euch dieses kahlköpfige Mädchen an.“ Sarah schaffte es zum x-ten Mal, einen solchen negativen Kommentar zu verarbeiten, indem sie ihrer Tochter eine Perücke kaufte, und das Lächeln der kleinen Irma spricht Bände über diese Geste. Irma konnte ihre Freude nicht verbergen, als sie ihre neue Frisur sah.

Auch ihre Schwester Ilda war von ihrem neuen Look begeistert, die, wie man im Video sieht, auch beim Friseur war. Mit dieser Geste zeigte die „mutige Mutter“, wie sie in der Region genannt wird, ihren Töchtern einmal mehr, dass sie nicht auf Häme-Kommentare achten sollten.

Sara ist im Ex-YU-Gebiet als alleinerziehende Mutter bekannt, da sie es geschafft hat, „die Welt auf den Kopf zu stellen“, damit ihre Lieblinge, wie auch alle anderen Kinder mit Entwicklungsstörungen in Montenegro, in der Gesellschaft „sichtbar“ werden und Recht auf eine würdige Erziehung bekommen. Sara ist nämlich Organisatorin zahlreicher Workshops, Treffen und sogar der ersten Modenschau für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Ihre Profile in sozialen Netzwerken werden von einer großen Anzahl von Menschen verfolgt.

Mit enormen Anstrengungen wurde sie zu einem Symbol der Kraft für viele Mütter, die sich in einer ähnlichen Lebensrolle wiederfanden. Das Erwachsenwerden von Irma und Ilda ist begleitet von Momenten der Freude und des Glücks, aber auch schwierigen Momenten, die Sara gemeinsam mit ihren Mädchen und ihrer vereinten Kraft überwindet.