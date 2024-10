Einbrecher geben behindertem Mädchen ihren Hund zurück

In der kleinen Stadt Acerra, in der Nähe von Neapel, spielte sich ein Vorfall ab, der ganz Italien berührte. Ein zwölfjähriges Mädchen namens Miriam, das aufgrund einer Erbkrankheit im Rollstuhl sitzt, wurde ihren geliebten Hund gestohlen. Der deutsche Spitz namens Maui wurde zusammen mit Wertgegenständen während eines Einbruchs aus ihrem Haus entwendet.

Am vergangenen Samstag verließ Vater Rosario das Haus mit seiner Familie für einen kurzen Spaziergang. In dieser Abwesenheit drangen Einbrecher ein, durchwühlten die Wohnung, stahlen Wertsachen und brachen eine Fenstertür auf. Besonders tragisch für die Familie war der Verlust des Hundes Maui, der Miriams treuer Begleiter ist.

Verzweifelter Aufruf in sozialen Netzwerken

Das Verschwinden von Maui traf Miriam tief. Ihr Vater Rosario wandte sich in seiner Verzweiflung an die sozialen Netzwerke und postete einen eindringlichen Appell: „Meine Tochter ist verzweifelt. Ich will nur den Hund, der Rest ist mir egal.“ Dieser Aufruf bewegte Menschen in ganz Italien und verbreitete sich viral.

Anonymer Anruf

Am Montagabend erhielt Rosario einen anonymen Anruf. Die Einbrecher teilten ihm mit, dass sie den Hund in der Nähe des Hauses zurückgelassen hätten. Sie erklärten, ihr Handeln sei durch den bewegenden Aufruf beeinflusst worden: „Wir sind Einbrecher, aber wir haben ein Herz“, zitierten sie den Vater. Kurz darauf entdeckte die Familie Maui in der Nähe des Haupteingangs des Hauses.

Lesen Sie auch: Beim Spielen: Hund beißt Elfjährigen ins Gesicht Ein elfjähriger Junge wurde auf einem Bauernhof in der Steiermark beim Spielen von einem Hund angegriffen.

Billa zieht Wurst zurück: Bleigefahr! Billa stoppt den Verkauf der Wildjausenwurst von Wildviertel GmbH aufgrund eines hohen Bleigehalts.

Lebensgefahr: BMW ruft Millionen Fahrzeuge zurück BMW steht vor einer großen Herausforderung mit einem Rückruf von 1,5 Millionen Fahrzeugen aufgrund von Bremsproblemen.

Rosario zeigte sich tief dankbar für die landesweite Unterstützung, die seine Familie erfahren hatte. „Ganz Italien hat sich für meine Tochter Miriam in Bewegung gesetzt, worauf die Einbrecher ein Einsehen hatten. Ich danke ihnen allen von ganzem Herzen, meine Tochter weint vor Glück“, sagte er.