Einjähriges Kind ertrinkt durch Hundestoß

Ein tragischer Unfall erschüttert die Stadt Kenner in Louisiana. Wie die Daily Mail am Mittwoch berichtet, ist das kleine Kind in einem fast leeren Kinderbecken ertrunken. Es wird ermittelt, ob der Großvater, der zur Tatzeit auf die Kinder aufpasste, fahrlässig handelte.

Im Herzen von Kenner ereignete sich vergangenen Donnerstagabend ein Unglück, das eine Gemeinde erschüttert. Die Einjährige und ihre vierjährige Schwester spielten im Hinterhof ihres Großvaters, als ein Hund das jüngste Mädchen in ein fast entleertes Kinderbecken stieß. Sprecher der örtlichen Polizeibehörde, berichtete gegenüber dem US-Fernsehsender KVUE, dass noch etwa 23 Zentimeter Wasser im Becken gestanden hätten. „Ein tragisches Ereignis“, so die Polizei.

Als die Polizei gegen 20.15 Uhr den Notruf erhielt und am Tatort eintraf, hatte das Kleinkind noch Puls. Trotz sofortiger Ersthilfe starb das kleine Mädchen später. Ihre Schwester erzählte der Polizei, dass ein Hund ihre Schwester ins Wasser geschubst hatte. Über den genauen Hergang des Unglücks und den Besitzer des Hundes ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Großvater, der zum Tatzeitpunkt auf die Kinder aufpasste, laufen.

Ermittlungen laufen noch

Die Mutter der Kinder, ist von dem Ereignis zutiefst getroffen. Sie startete eine Spendenaktion für die Beerdigung ihrer Tochter. „Alles würde helfen, dies ist ein sehr schweres und tragisches Ereignis für mich, meine Kinder und unsere Familien“, schrieb sie auf der Spendenplattform Gofundme.

Die genauen Umstände des tragischen Vorfalls werden weiterhin untersucht und die Ermittlungen zum Tod des Kleinkindes dauern an.