Eltern und Jugendliche auf Kurs: Der Weg zur Traumkarriere mit 14

Steht Ihr Kind vor der wichtigen Entscheidung nach der Pflichtschule? Die L14 AK Bildungs- & Berufsinfomesse bietet Orientierung und Unterstützung für die besten Bildungspfade und Karrierewege. Besuchen Sie die Familientage am 10. und 11. November 2023 im AK Bildungsgebäude!

Die Entscheidung, wie es nach dem Abschluss der Pflichtschule weitergeht, ist für Jugendliche und ihre Eltern keine einfache. Die Frage nach dem besten Bildungsweg und der geeigneten Berufsrichtung ist oft mit Unsicherheit und vielen Gedanken verbunden. Soll es eine Fortsetzung der Schullaufbahn sein, und wenn ja, in welcher Schulform? Oder ergibt eine Lehre mehr Sinn, und welcher Beruf passt am besten zum eigenen Kind?

L14 Bildungsmesser

In diesem Prozess steht das Wohl des Kindes stets an erster Stelle, und Eltern wünschen sich, ihre Kinder in dieser wichtigen Entscheidung bestmöglich zu unterstützen. Hierbei kann die Arbeiterkammer Wien mit ihrer L14 AK Bildungs- und Berufsinfomesse eine wertvolle Hilfe sein.

Die L14 AK Bildungs- & Berufsinfomesse fungiert als Wegweiser in diesem Dschungel aus Bildungs- und Berufsoptionen, die sich den Jugendlichen eröffnen. Auf der Messe haben Jugendliche die Gelegenheit, direkt mit Vertretern verschiedener Schultypen und Lehrberufe in Kontakt zu treten, um sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen und ihre brennenden Fragen zu stellen. Neben der persönlichen Interaktion bietet die Messe auch Zugang zu verschiedenen Einrichtungen zur Bildungs- und Berufsberatung, die gerne behilflich sind.

Zwei Familientage

Das Angebot der L14 AK Bildungs- & Berufsinfomesse ist äußerst vielfältig und geht über reine Informationsvermittlung hinaus. Besonders hervorzuheben sind die Familientage am Freitagnachmittag, dem 10. November (14:30-17:00), und Samstag, dem 11. November (10:00-17:00), die explizit für den Besuch von Familien reserviert sind. Dies bietet Eltern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern die Messe zu erkunden und wertvolle Einblicke in die Bildungs- und Berufsmöglichkeiten zu gewinnen.

Wenn Sie auf der Suche nach Orientierung und Unterstützung für die Entscheidung sind, welcher Bildungsweg und Beruf am besten zu Ihrem Kind passen, dann lohnt sich ein Besuch der L14 AK Bildungs- & Berufsinfomesse. Schauen Sie bei den Familientagen im AK Bildungsgebäude vorbei, um gemeinsam mit Ihrem Kind den Traumjob zu finden.

L14 AK Bildungs- & Berufsinfomesse HIER GEHTS ZUR ANMELDUNG FÜR DIE

FAMILIENTAGE (nur für Kinder UND Eltern)

Freitag, 10.11.2023 um 14:30 – 17:00 Uhr

Samstag, 11.11.2023 um 10:00 – 17:00 Uhr

AK-App „Jopsy“

Die AK Wien hat diese benutzerfreundliche App „Jopsy“ in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Webdesignern und Bildungsexperten entwickelt. Damit sollen Jugendliche bei ihrer Berufswahl unterstützt werden. Die Anwendung wurde geprüft und von 364 Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren getestet, basierend auf dem anerkannten RIASEC-Modell von John Holland, das sechs verschiedene Interessensebenen umfasst.

Die Anwendung funktioniert einfach: Nutzer bewerten 60 verschiedene Tätigkeiten anhand ihrer persönlichen Interessen. Innerhalb von nur zehn Minuten erstellt „Jopsy“ ein individuelles Interessenprofil und schlägt passende Berufe vor, von Lehrberufen bis zu akademischen Berufen. Darüber hinaus können die Ergebnisse mit Eltern, Freunden und Lehrern geteilt werden, um Feedback und weitere Anregungen zu erhalten.

Die App ist kostenlos im App Store und in Google Play erhältlich oder als Webversion unter www.jopsy.at.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.