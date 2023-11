Emotionales Posting: RAF Camora zieht sich zurück!

Der bekannte Wiener Rapper RAF Camora, der mit seiner Single „Liebe Grüße“ kürzlich die Spitze der deutschen Charts eroberte, verkündete in einem emotionalen Instagram-Posting, dass er vorerst keine weiteren Singles mehr veröffentlichen wird. Dieser überraschende Schritt markiert das Ende seiner „XV“-Phase, die mit dem gleichnamigen Album, seinem fünfzehnten Werk, ihren Höhepunkt fand.

RAF Camora, der in seinen Texten immer wieder den 15. Wiener Gemeindebezirk thematisiert, hat eine besondere Verbindung zu der Zahl 15. Diese Zahl prägte nicht nur sein musikalisches Schaffen, sondern auch seine Karriere, die 2013 mit seinem ersten Nummer-1-Album begann. „2023 lese ich meinen Namen immer noch auf der 1“, schreibt der Rapper auf Instagram und macht damit deutlich, dass er seinen anhaltenden Erfolg nicht als selbstverständlich ansieht.

kreative Pause

In seinem Post, der mit stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Fotos untermalt ist, gibt Camora Einblick in seine Beweggründe für die kreative Pause: „Ich werde erstmal Pause machen. Ich brauche es, meine Kreativität braucht es. Und meine Familie braucht es.“ Er kündigt zudem eine Tour für Anfang 2024 an, die den „Abschluss eines Kapitels“ darstellen soll.

Was genau RAF Camora mit diesem „Abschluss“ meint, bleibt jedoch offen. Er gibt nur einen kryptischen Hinweis: „Camora wird danach zum Phantom.“ Auf die Frage eines Fans, ob dies das Ende seiner Karriere bedeute, antwortet der Rapper: „Wie oft soll ich noch Karriere beenden?“ Eine Anspielung auf 2019, als er schon einmal seinen Ausstieg aus der Musikszene verkündet hatte, nur um später doch wieder zurückzukehren. Dennoch lässt er durchblicken, dass er unsicher ist, ob er nach der angekündigten Tour nochmals auf die Bühne zurückkehren will: „Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich danach nochmal auf Tour gehen will.“