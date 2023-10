RAF Camora erobert mit Balkan-Fans die Charts-Spitze in Österreich

In einer ungewöhnlichen Inszenierung verwandelte der renommierte Wiener Rapper RAF Camora vor knapp zwei Wochen die Taborstraße in der Leopoldstadt in ein Filmset für sein neuestes Musikvideo „Liebe Grüße“. Die Ankündigung des Videodrehs auf seinen Social-Media-Plattformen lockte zahlreiche Fans und Schaulustige an, die Zeugen eines einzigartigen Events wurden.

Der Musiker und sein Kollege „Ski Aggu“ betraten dabei die Bühne, indem sie auf das Dach einer Tankstelle kletterten. Auf diesem unkonventionellen Ort zeichneten sie ihren neuen Song „Liebe Grüße“ auf und begannen mit den Dreharbeiten für das dazugehörige Musikvideo. Die ungewöhnliche Location und die spontane Performance sorgten für großes Interesse und zogen viele Zuschauer an.

Vor allem Balkan-Fans ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und beteiligten sich aktiv am Videodreh. Ein besonders engagierter Anhänger erschien sogar mit einer kroatischen Flagge, um seine Unterstützung zu zeigen.

Erster Platz in den Charts

Das Resultat des außergewöhnlichen Drehtags konnte sich sehen lassen. Innerhalb von nur 48 Stunden schaffte es der Song „Liebe Grüße“ sowohl auf Spotify als auch auf YouTube an die Spitze der Charts. Dieser erneute Erfolg unterstreicht die Ausnahmestellung von RAF Camora in der österreichischen Musikszene.

Der Rapper, der für seine kreativen Ansätze und innovativen Projekte bekannt ist, setzt mit diesem Musikvideo erneut neue Maßstäbe und zeigt, dass er nicht nur in der Musik, sondern auch in der Inszenierung seiner Kunst neue Wege geht. Fans dürfen gespannt sein, welche kreativen Höhepunkte RAF Camora als nächstes präsentieren wird.