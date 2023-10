Entfernung angeordnet: Kyrillische Inschrift auf Grabmal entfacht Debatte in Kroatien

In dem kroatischen Dorf Poljica, Teil der Gemeinde Vrsi nahe Zadar, sorgt ein Grabstein mit kyrillischer Inschrift für erheblichen Diskussionsstoff. Das für den Friedhof zuständige kommunale Unternehmen hat die Entfernung des Grabmals angeordnet, was sowohl unter den Einheimischen als auch bei der direkt betroffenen Familie für Aufregung sorgt.

Die betroffene Familie lebt in den Niederlanden und stammt ursprünglich aus einem Dorf, das territorial zu Nin gehört. Ihnen wurde von der Gemeinde Vrsi erlaubt, auf dem lokalen Friedhof begraben zu werden. Sie haben jedoch angekündigt, dass sie das Denkmal nicht entfernen möchten, was die Frage aufwirft, wie der Streit gelöst wird.

Die Dorfbewohner äußern unterschiedliche Meinungen zu dem Vorfall. Visnja aus Vrsi sieht das Problem nicht: „Ich denke, sie hätten das Grab nicht verbieten sollen. Wer Kyrillisch lesen kann, wird es lesen, und wer es nicht kann, wird es überspringen.“

Kyrillische Inschrift eine Provokation?

Marinko stimmt ihr zu und betont, dass jeder das Recht hat, das Grabmal zu haben, das er möchte: „Ich denke, jemand, der in Kroatien begraben wird, kann ein Denkmal in jeder Schrift haben, auch in Kyrillisch.“

Der Geschäftsführer des zuständigen kommunalen Unternehmens verteidigt die Entscheidung zur Entfernung des Grabmals mit dem Hinweis auf die Amtssprache Kroatiens, welche lateinisch ist. Er betont, dass eine andere Schrift lediglich von einer Minderheit genutzt werden dürfe, die mindestens 30 Prozent der Bevölkerung repräsentiert. „Das trifft hier nicht zu“, so seine Aussage.

Ein weiterer Dorfbewohner, sieht in der kyrillischen Inschrift eine Provokation: „Für mich ist das eine Missachtung der Republik Kroatien, die praktisch auch seine Heimat ist. Ich glaube absolut, dass das Ziel Provokation ist, weil es auch die orthodoxen Bewohner von Poljica irritiert hat.“