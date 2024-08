„Er hat vor mir in der S-Bahn masturbiert und mich belästigt!“ (VIDEO)

Wegen eines äußerst unangenehmen Vorfalls im öffentlichen Verkehr hat sich eine Wienerin, V.M., an unsere Redaktion gewandt. Sie meldete einen Fall von sexueller Belästigung bei der Polizei, die sie ordnungsgemäß befragt hat, jedoch keine Maßnahmen zur Auffindung des Täters ergriff.

V.M. (22) arbeitet bei einem bekannten Busunternehmen. Am Freitagabend hatte sie ein unangenehmes Erlebnis in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie hat sich noch nicht von dem Vorfall erholt und wandte sich deshalb an unsere Redaktion.

KOSMO: Was ist vor Ihrem unangenehmen Erlebnis passiert?

V.M.: Am Freitagabend, gegen 21:50 Uhr, stieg ich an der Station Stadlau in die S-Bahn ein, um eine Freundin zu besuchen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass die kurze Fahrt bis Haidestraße, wo ich aussteigen wollte, zu einem Albtraum werden würde. In einem fast leeren Wagen bemerkte ich, dass mir ein Mann im Alter von etwa 35 bis 40 Jahren gegenüber saß und telefonierte. Ich achtete nicht auf den Inhalt des Gesprächs, aber da er ziemlich laut war, hörte ich, dass er im charakteristischen Wiener Dialekt sprach. Es war mir unangenehm, da er die ganze Zeit auffällig mich anstarrte.

KOSMO: War das die einzige unangenehme Erfahrung, die Sie hatten?

V.M.: Nein, kurz nachdem er das Telefonat beendet hatte, zog der besagte Mann sein Glied aus der Hose und begann, sich selbst zu befriedigen. Er fixierte mich dabei ständig mit seinem Blick, als wollte er mir eine eindeutige Botschaft senden. In diesem Moment erstarrte ich vor Angst, fühlte mich hilflos, da im Wagen nur noch eine weitere Frau war, die aufgrund ihrer Sitzposition nicht sehen konnte, was geschah. Wäre ein weiterer Mann da gewesen, hätte ich ihn sicher um Hilfe gebeten, aber so konnte ich nur schweigen, dem unangenehmen Blick und Verhalten ausgesetzt. Ich leide an Panikattacken. In dieser Situation begann ich panisch zu schreien. Ich konnte nicht atmen, mein ganzer Körper zitterte, und mein Kopf dröhnte. Die Angst vor dem entwürdigenden Verhalten des Unbekannten war ebenso groß wie die schreckliche Vorstellung, dass ich wegen eines Panikanfalls ohnmächtig werden könnte. Obwohl die Fahrt von einer zur nächsten Station nur fünf Minuten dauert, schien sie mir wie eine Ewigkeit. Ich konnte mich nicht bewegen oder auf einen anderen Platz wechseln. Trotzdem zwang ich mich, mein Telefon zu nehmen und mit zitternden Händen die Kamera einzuschalten, um die Szene, die sich gegenüber abspielte, zu filmen.

KOSMO: Haben Sie nach diesem Vorfall den Zug verlassen?

V.M.: Ja, als der Zug schließlich an der Station Haidestraße hielt, stieg ich aus. Leider fühlte ich mich aufgrund der Panikattacke sehr schlecht und fiel auf den Bahnsteig, wo mir eine zufällige Passantin freundlich half, aufzustehen. Dann rief ich meine Mutter an und erzählte ihr aufgeregt, was passiert war. Leider war der Akku meines Telefons fast leer, und die Verbindung brach ab. Meine Mutter merkte, dass mir etwas Schreckliches passiert war. Sie dachte, ich sei während des Verbindungsabbruchs angegriffen worden. Deshalb rief sie sofort die Polizei. Als ich mich beruhigt hatte, ging ich zu meiner Freundin in der Nähe der Station. Die Polizei war nicht mehr am Ort, den ich meiner Mutter genannt hatte. Ich informierte meine Freundin kurz, dass sie die Polizei rufen und ihnen sagen solle, dass ich bei ihr sei. Die Polizei kam schnell und ich erzählte ihnen alles und zeigte ihnen das Video als Beweis.

KOSMO: Wie hat die Polizei reagiert?

V.M.: Ich bin schockiert über die Reaktion der Polizei! Sie sagten mir, dass ich keine Anzeige erstatten könne, da ich während der Fahrt nicht den Notrufknopf im Wagen gedrückt oder die Polizei gerufen hatte. Sie fügte hinzu, dass es jetzt nicht möglich sei, den Mann anhand des Videos zu finden, aber ich solle sie sofort benachrichtigen, wenn ich ihn wiedersehe. Der Polizist riet mir, Pfefferspray dabei zu haben. Das hätte mir aber nicht geholfen, weil er mich nicht körperlich angegriffen hat. Er belästigte mich sexuell aus der Ferne, was ebenfalls ein ernstes Vergehen ist! Ich fühle mich schon unwohl, wenn ein Mann mich aufdringlich ansieht oder mir eine unhöfliche Bemerkung macht, aber so etwas Schlimmes ist mir noch nie passiert. Meine Panikattacken treten immer auf, wenn ich Angst empfinde, aber so intensiv, wie am Freitagabend, habe ich mein Problem noch nie erlebt.

Lesen Sie auch: Adria-Tragödie: Achtjährige ertrinkt im MeerEin achtjähriges Mädchen aus Deutschland ertrinkt tragisch in Bibione, wirft Fragen zur Sicherheit an Stränden auf.

Adria-Tragödie: Achtjährige ertrinkt im MeerEin achtjähriges Mädchen aus Deutschland ertrinkt tragisch in Bibione, wirft Fragen zur Sicherheit an Stränden auf. Junger Mann trinkt täglich Red Bull und erleidet HerzstillstandEin Mann erleidet einen Herzstillstand nach übermäßigem Konsum von Energydrinks.

Junger Mann trinkt täglich Red Bull und erleidet HerzstillstandEin Mann erleidet einen Herzstillstand nach übermäßigem Konsum von Energydrinks. 64-Jähriger telefoniert mit "Bankmitarbeiter" und verliert VermögenEin 64-jähriger Innsbrucker wurde Opfer eines dreisten Internetbetrugs und verlor eine beträchtliche Geldsumme.

KOSMO: Wie geht es Ihnen ein paar Tage später?

V.M.: Ich fühle mich immer noch schlecht. Seitdem gehe ich abends nicht mehr aus der Wohnung. Ich fühle mich hilflos, weil ich befürchte, dass sich der Vorfall wiederholen könnte. Ich denke intensiv über die Reaktion der Polizei nach, die ein Video mit dem klaren Gesicht des Täters erhalten hat. Für sie reicht das Video nicht aus, um ein Verfahren einzuleiten. Aber bei einem Diebstahl wird sofort eine Fahndung gestartet. Was mir passiert ist, ist sexuelle Belästigung. Solange Diebstahl als schwerer angesehen wird, sind Frauen in Wien nicht gut geschützt und müssen traumatische Erfahrungen durchstehen.