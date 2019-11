Erdbeben der Stärke 5,1 trifft Zentralbosnien (VIDEO)

Zentralbosnien traf am Wochenende ein Erdbeben der Stärke 5,1. Besonders stark betroffen waren die Regionen rund um Travnik, Turbet und Novi Travnik.

Am Wochenende kam es sowohl am Samstag als auch am Sonntag zu Erdbeben in der bosnischen Stadt Travnik und Umgebung. Dem ersten Beben mit der Stärke 5,1 folgte nach Angaben des europäischen Mittelmeer-Erdbebenzentrums am Sonntag ein Beben der Stärke 3,3. In beiden Fällen befand sich das Epizentrum im Gebirgsmassiv Vlašić.

Berichten zufolge sei es nur bei Sachschäden in Häusern und auf den Straßen gekommen. Verletzt sei hingegen niemand.