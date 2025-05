Erdbeben erschüttert Serbien!

Morgendliche Unruhe in Serbien: Ein Erdbeben der Stärke drei erschütterte Kucevo. Die Tiefenmessung zeigt acht Kilometer unter der Oberfläche.

Ein Erdbeben der Stärke drei auf der Richterskala hat am frühen Morgen die Ortschaft Kucevo in Serbien erschüttert. Laut Einschätzung des Republikanischen Seismologischen Instituts erreichte die theoretische Intensität im Epizentrum Stufe IV der Mercalli-Skala (Skala zur Messung der Auswirkungen von Erdbeben). Bei Beben dieser Größenordnung sind keine Gebäudeschäden im betroffenen Gebiet zu erwarten.

Die Erschütterung wurde kurz nach vier Uhr morgens in einer Tiefe von acht Kilometern registriert.

Das aktuelle Beben reiht sich in eine Serie kleinerer seismischer Aktivitäten in der Region ein. Laut Daten des Seismologischen Instituts wurden allein am 8. Mai 2025 vier kleinere Erdbeben unter der Stärke 2.0 in Serbien registriert. Die Region um Kucevo gilt als seismisch aktive Zone, die sich im Norden Serbiens, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Rumänien entfernt befindet.

Auch der gestrige Tag (15. Mai 2025) war von ähnlichen Aktivitäten geprägt, wie aus dem aktuellen weltweiten Erdbebenbericht hervorgeht. Zum Vergleich: In Deutschland wurde am 12. Mai ein leichtes Erdbeben der Stärke 2.1 nahe Leipzig gemessen.