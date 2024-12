Erneute Bauarbeiten führen wieder zu Teilsperre bei den Wiener Linien

Im Jahr 2025 stehen bei den Wiener Linien umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an, die vor allem das U-Bahn- und Straßenbahnnetz betreffen. Reisende müssen mit Einschränkungen auf mehreren Linien rechnen.

Die Wiener Linien stehen im Jahr 2025 vor intensiven Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Diese Bauarbeiten betreffen insbesondere das U-Bahn-Netz und das Straßenbahnnetz in Wien. Reisende müssen sich auf diverse Einschränkungen einstellen, besonders auf den Linien U4, U1 und U6. Hier ein Überblick über die geplanten Bauprojekte und deren Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr.

Geplante Bauarbeiten im U-Bahn-Netz

U4: Die U4-Betriebsführung wird ab dem 13. Januar aufgrund von Arbeiten an einem Brückentragwerk eingeschränkt. Bis Ende Februar kann nur jeder zweite Zug bis Heiligenstadt fahren. Ebenso erhalten in der Station Landstraße beide Bahnsteige einen neuen Bodenbelag. Diese Arbeiten sind für Februar bis April vorgesehen, wobei die Züge während dieser Zeit jeweils eine Seite der Station ohne Halt durchfahren.

Im Sommer 2025 wird die U4 für Bauarbeiten im Abschnitt Schottenring bis Friedensbrücke geteilt. Diese Arbeiten setzen die 2024 begonnenen Tunnelträger-Sanierungen zwischen Schwedenplatz und Schottenring fort. Ein Ersatzverkehr soll gewährleisten, dass die Fahrgäste trotz dieser Sperre ans Ziel kommen.

U1: Auf der U1 sind die Einschränkungen zwar weniger gravierend, aber dennoch spürbar. In Kagran wird der Bahnsteig in Richtung Oberlaa von März bis Juli erneuert. Züge auf dieser Strecke werden dadurch ohne Halt unterwegs sein.

U6 und Straßenbahnnetz

U6: Auch die U6 wird modernisiert. In den Semester- und Herbstferien werden zwischen den Stationen Spittelau und Jägerstraße neue Weichen eingebaut, was eine zeitweise Teilung des Betriebs nach sich zieht. Zur Unterstützung der Reisenden verkehrt die Linie 33 während dieser Zeit auch abends und am Wochenende zwischen Josefstädter Straße und Jägerstraße. Zudem wird die Station Tscherttegasse modernisiert, wobei während der Arbeiten abwechselnd eine Seite ohne Halt durchfahren wird.

Straßenbahnnetz: In Wiens Straßenbahnnetz geht die Modernisierung ebenfalls weiter. Nach dem Austausch von 8,6 Kilometern Schienen und 53 Weichen im Jahr 2024 sind für 2025 die Erneuerung von elf Kilometern Schienen sowie der Austausch von 45 Weichen geplant. Diese Maßnahmen sollen vor allem Langsamfahrstellen reduzieren und den Betrieb effizienter machen.

Weitere Informationen für Fahrgäste

U2: Die U2, die aufgrund umfangreicher Bauarbeiten in den vergangenen Jahren häufig gesperrt war, ist nun vollständig in Betrieb. Das Comeback dieser Linie im Dezember war bemerkenswert, da sie nun auch über Bahnsteigtüren verfügt, die für Wien eine Neuheit darstellen. Allerdings verlief der Start dieser neuen Türen nicht völlig reibungslos.

Fahrgäste sind angehalten, sich vor ihrer Reise über genaue Fahrplanänderungen und Ersatzangebote zu informieren, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Genauere Informationen und Updates stellen die Wiener Linien kontinuierlich zur Verfügung.

Quelle: Wiener Linien