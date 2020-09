Erotikmodel greift Tiger an Hoden für Selfie

Das Foto eines Erotikmodels auf Facebook sorgte für große Aufregung – gut das ist oft der Fall bei Darstellerinnen aus dieser Branche, doch dieses Foto zeige nicht ihren sondern den Genitalbereich eines Tieres. Internet-User zeigen sich entsetzt.

Sie soll das Tier „erniedrigt“ haben, so verkünden Kritiker in ganz Thailand. Khun Waraschaya soll am 25. August den “Tiger Kingdom”-Zoo in Chiang Mai im Norden des Landes besucht und sich zu einem Tiger gekuschelt haben. Dort könne man gegen Bezahlung ins Gehege der Raubkatzen und ganz nahe bei ihnen.

Das Erotikmodel überschritt die Grenze jedoch und ging ganz nahe. Dabei entstand ein bizarres Selfie-Video bei dem die Frau dem Tiger zwischen die Beine greift und sine Hoden in die Hand nimmt. Etwas später lud sie das Video ins Netz und bekam sofort Reaktionen.

