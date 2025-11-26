Erste Bürgermeisterin Radstadts nach langer Krankheit verstorben

Trauer im Pongau: Radstadts Bürgermeisterin Katharina Prommegger ist mit nur 56 Jahren verstorben. Die dreifache Mutter hatte als erste Frau die Gemeinde geführt.

Radstadts Bürgermeisterin Katharina Prommegger ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Nach Angaben der örtlichen ÖVP erlag die Politikerin am frühen Mittwochmorgen einer langen Krankheit.

Die Unternehmerin hatte als erste Frau in der Geschichte der Pongauer Gemeinde das Bürgermeisteramt übernommen. Im Juni 2023 wurde Prommegger zur Nachfolgerin des FPÖ-Politikers Christian Pewny gewählt. Bei den Kommunalwahlen 2024 bestätigten die Wählerinnen und Wähler die dreifache Mutter im Amt der Stadtchefin.

Reaktionen und Maßnahmen

Die Landtagssitzung begann am Mittwoch mit einer Schweigeminute für die verstorbene ÖVP-Politikerin und Mutter von drei Kindern.

Die für den heutigen Tag anberaumte Gemeindeversammlung in Radstadt wurde abgesagt.