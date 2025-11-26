Fahndungsalarm: Dieser Häftling ist auf der Flucht!

Seit seiner Flucht aus der Justizanstalt Wiener Neustadt fehlt jede Spur von Kevin A. Die Behörden intensivieren nun die Suche nach dem schmächtigen 24-Jährigen.

Die Fahndung nach dem 24-jährigen Kevin A. läuft weiterhin auf Hochtouren. Der österreichische Staatsbürger, der sich wegen mutmaßlicher Beteiligung an Betrugsdelikten in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wiener Neustadt befand, wird derzeit von den Behörden gesucht. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu melden.

Personenbeschreibung

Der Gesuchte ist von schmaler Statur – bei einer Körpergröße von 1,57 Metern wiegt er lediglich 57 Kilogramm. Zu seinen weiteren äußerlichen Merkmalen zählen braune Augen sowie braunes Haar.