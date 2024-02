Erste österreichische Antirassismus.Messe

Die Vereinten Nationen erklärten 1966 den 21. März zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Seit vielen Jahren geht diesem Tag ab dem 14. März die weltweit begangene Woche gegen Rassismus voraus, die durch zahlreiche Veranstaltungen geprägt ist. Im Jahr 2024 finden erstmals in Österreich im Rahmen dieser Woche die Antirassismustage statt, die Simon Inou führen wird.

Antirassistische NGOs, Selbstorganisationen von Migranten, Schulen, Künstler, Institutionen, zivilgesellschaftliche Initiativen, Medien, Aktivisten, Social Media Aktivisten usw. sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.

Die Idee besteht darin, in verschiedenen Bezirken, Gemeinden und Städten antirassistische Veranstaltungen zu organisieren. Dies könnte beispielsweise ein Tag der offenen Türen, Podiumsdiskussionen, künstlerische Interventionen, Workshops, antirassistische Spaziergänge oder Erzählcafés, Vorträge, Kinderspiele oder Workshops sein.

Interessiert, mitzumachen oder mehr zu erfahren?

Meldet euch unter: mitmachen@antirassismustage.at.

Die erste Antirassismus.Messe Österreichs findet am 15. März 2024 von 11 bis 18 Uhr am Campus der Central European University in Favoriten statt. Aussteller können sich über die oben angegebene E-Mail-Adresse anmelden.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und verschiedene Veranstaltungen, bei denen man sich anmelden kann, sind kostenlos. Die Rassismustage finden in Wien, der Steiermark, dem Burgenland und Vorarlberg statt. Verschiedene Vereine bieten Workshops an, wie zum Beispiel Argumentationstrainings. Im Burgenland gibt es einen Workshop über Romas und den Umgang mit Alltagsrassismus.

Es ist das erste Mal, dass es in Österreich „Antirassismustage“ gibt. Es werden Talks, Workshops, Podiumsgespräche, Buchpräsentationen, Projekte und Vorstellungen an verschiedenen Tagen und Terminen angeboten. Sei dabei und setze gemeinsam mit uns ein starkes Zeichen gegen Rassismus!