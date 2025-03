Erstes KI-Hotel öffnet seine Pforten

In Las Vegas entsteht ein Hotel der Zukunft: Das Otonomus Hotel eröffnet 2025 und bietet dank KI-Technologie einen maßgeschneiderten Aufenthalt. Spannung garantiert!

Das Otonomus Hotel in Las Vegas plant eine Eröffnung im Juli 2025 und verspricht seinen Gästen einen vollständig personalisierten Aufenthalt, der durch künstliche Intelligenz ermöglicht wird. Schon bei der Buchung beginnt die Sammlung von Gastinformationen, indem persönliche Daten mit KI-gestützter Analyse kombiniert werden. Philippe Ziade, der Gründer und CEO des Hotels, erklärte gegenüber „KVVU-TV“, dass die KI das Internet durchforsten wird, um für jeden Gast einen individuellen digitalen Avatar zu erstellen. Dies ermöglicht es dem Hotel, selbst kleinste Präferenzen, wie etwa die bevorzugte Kaffeezubereitung, zu berücksichtigen.

Datensicherheit und Technologie

Steve Escalante, Vizepräsident der Growth Holding-Gruppe, zu der das Hotel gehört, versicherte dem Magazin „TechInformed“, dass die Datensicherheit gewährleistet sei. Er betonte: „Wir haben eine Philosophie eingeführt, bei der Gäste die Datenfreigabe aktivieren oder deaktivieren können, und alle gesammelten Informationen werden sicher in der Cloud gespeichert, um das Gästeerlebnis zu verbessern.“ Im Hotel selbst wird alles digital und kontaktlos ablaufen. Der Check-in erfolgt durch das Scannen eines Ausweisfotos und eines Gesichtscans, während die Zimmertüren sich mittels Gesichtserkennung öffnen lassen. Ein virtueller Butler steht bereit, um sämtliche Wünsche und Anfragen zu organisieren, und Bestellungen für Essen oder Annehmlichkeiten können per App getätigt und kontaktlos geliefert werden. Diese Lieferungen erfolgen in einen Safe, der sowohl vom Flur als auch vom Apartment aus zugänglich ist, wobei das Personal die Gegenstände hineinlegt.

Menschliches Personal und Komfort

Obwohl das Hotel auf persönliche Interaktionen verzichtet, bleibt menschliches Personal dennoch unentbehrlich. Die lernfähige KI des Hotels passt sich kontinuierlich den Vorlieben der Gäste an, indem sie Einstellungen wie Beleuchtung, Raumtemperatur sowie Aufsteh- und Ausgehzeiten speichert. Diese Präferenzen sind bei einem erneuten Besuch bereits voreingestellt. Zudem berücksichtigt das Hotel die Bedürfnisse der Reisegruppe, indem es die Zimmer nach Wunsch miteinander verbindet. Bei Bedarf werden Verbindungstüren zwischen den Apartments aktiviert. Das Otonomus Hotel wird über 500 Apartments, verschiedene Restaurants und zwei Pools verfügen.

Das innovative Konzept entstand in Zusammenarbeit mit Airbnb.