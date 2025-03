Notbremsung in Favoriten: Straßenbahn verletzt Mann

Ein Straßenbahnfahrer in Wien-Favoriten musste abrupt bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Ein Passagier wurde dabei verletzt.

In Wien-Favoriten kam es am Abend des 24. März zu einem Vorfall, der sich gegen 18 Uhr an der Kreuzung von Knöllgasse und Davidgasse ereignete. Ein Straßenbahnfahrer war gezwungen, eine Notbremsung durchzuführen, um eine drohende Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern zu verhindern.

Durch diese plötzliche Bremsung wurde ein 65-jähriger Passagier verletzt. Der Verletzte erhielt zunächst vor Ort medizinische Hilfe von Rettungskräften, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Der genaue Ablauf des Unfalls wird derzeit von den Behörden untersucht.