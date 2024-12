Erstes Lokal bietet „Dubai Cordon Bleu“ an (VIDEO)

Nachdem bereits Schokolade, Kaffee, Glühwein und Burger von diesem Trend inspiriert wurden, nimmt nun das Wiener Cordon Bleu im „Grätzlheurigen“ des 15. Wiener Gemeindebezirks Rudolfsheim-Fünfhaus diesen Hype auf.

Dies kündigte der bekannte Food-Influencer Robert Erobert in einem seiner Social-Media-Videos an und lieferte dazu gleich eine Kostprobe.

Traditioneller Geschmack mit einem modernen Twist

Einige könnten sich fragen, wie exotische Einflüsse wie Pistazien in traditionelle Gerichte passen sollen. Doch Ängste, das Cordon Bleu verliere seine charakteristische Geschmacksnote, sind unbegründet. Statt eine Anlehnung an die Dubaische Küche über Pistazien zu suchen, führt der Grätzlheurige einen Basilikumpesto-Käse als grüne Füllung ein. So kann das beliebte, gebackene Schnitzel serviert werden, während es durch den Pesto-Käse eine neue, interessante Aromatik erhält.

Diese gelungene Kombination zeigt die Innovationskraft und Experimentierfreude der österreichischen Gastronomie, die trotz neuer Impulse die traditionellen Wurzeln nicht aus den Augen verliert.