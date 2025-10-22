Erstickungsgefahr durch Kult-Monster: Behörde fordert Entsorgung

Beliebte Labubu-Schlüsselanhänger entpuppen sich als gefährliche Spielgefährten. Die AGES warnt vor ablösbaren Teilen, die für Kleinkinder zur tödlichen Falle werden können.

Die österreichische Gesundheitsbehörde AGES hat eine dringende Warnung vor bestimmten „Labubu“-Schlüsselanhängern veröffentlicht. Die bei Kindern äußerst populären bunten Plüschfiguren stellen laut der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung ein erhebliches Erstickungsrisiko dar. Konkret betrifft die Warnung des Konsumentenschutzministeriums die Produktlinie „Fall in Wild“ – Labubu-Anhänger, die in verschiedenen Farbvarianten wie Pink, Bunt, Weiß und Grün im Handel erhältlich sind.

Gefährliche Kleinteile

Die Gefahr geht von leicht ablösbaren Kleinteilen aus. Halsketten oder Gliedmaßen der Monsterfiguren können sich lösen und von Kleinkindern verschluckt werden. Als verantwortlicher Inverkehrbringer wird die Offerupstore GmbH mit Firmensitz in Wien-Innere Stadt genannt. Die Behörde stellt jedoch klar, dass die Warnung nicht automatisch bedeutet, dass das Gesundheitsrisiko vom Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

Dringende Empfehlung

Fachleute raten dringend dazu, die betroffenen Produkte nicht mehr zu verwenden und sie stattdessen sofort zu entsorgen.

Besonders problematisch ist laut AGES die weite Verbreitung von Fälschungen der extrem beliebten Labubu-Figuren, was die Überwachung der Produktsicherheit deutlich erschwert.