Nach Match: Rapidler missbraucht 15-Jährige im Zug

Nach einem Fußballspiel, Bier und Snapchat-Kontakt nahm ein Zugflirt eine bedrohliche Wendung. Nun steht ein 25-Jähriger wegen sexueller Übergriffe vor Gericht.

Ein 25-jähriger Mann musste sich am Dienstag vor dem Landesgericht Korneuburg wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung verantworten. Der Vorwurf bezieht sich auf einen Vorfall vom 3. August in einem ÖBB-Schnellzug bei Spillern nach einem Bundesligaspiel zwischen Rapid und Blau-Weiß Linz. Betroffen war ein 15-jähriges Mädchen.

Der Vorfall nahm gegen 22 Uhr seinen Anfang, als sich der Beschuldigte nach dem Fußballmatch im Zug neben die Jugendliche setzte und ein Gespräch begann. Die beiden tauschten sogar Kontaktdaten über Snapchat aus. Im weiteren Verlauf wurde der Mann jedoch zudringlich, küsste die Minderjährige und entblößte ihren Oberkörper.

Laut Anklageschrift folgte eine eindeutige Handlungsabfolge: Der Angeklagte habe zunächst die Oberschenkel des Mädchens berührt und zwischen ihre Beine gefasst, anschließend ihr Oberteil herabgezogen und letztlich mit seiner Hand unter ihre Unterwäsche gegriffen.

Die 15-Jährige schilderte in ihrer Aussage, dass sie von intensiver Angst erfasst wurde und in eine Art Schockstarre verfiel – sie habe sich „nicht mehr bewegen“ können. Zudem habe der Mann versucht, sie aus dem Zug zu ziehen, wogegen sie sich durch Festhalten im Waggon gewehrt habe.

Richterliche Kritik

Der Einzelrichter kommentierte gleich zu Prozessbeginn die Kleidung des Angeklagten mit den Worten „Schön grün“ und merkte laut „Krone“ an, dass ein Hoodie vor Gericht unangemessen sei.

Der Beschuldigte wies am Verhandlungstag sämtliche Vorwürfe zurück und plädierte auf nicht schuldig. Seine Verteidigung stützte sich auf einen Mischkonsum: Wegen einer Erkältung habe er Medikamente eingenommen, beim Fußballspiel jedoch trotzdem 15 bis 20 Bier konsumiert. Die Kombination aus Alkohol und Arzneimitteln habe laut „Kronen Zeitung“ zu einem „Filmriss“ geführt – an die Zugfahrt könne er sich nicht erinnern.

Videobeweise widerlegen

Diese Darstellung wurde durch im Gerichtssaal gezeigte Überwachungsaufnahmen aus dem Zugwaggon erheblich in Zweifel gezogen. Richter Neumar stellte fest, dass der Angeklagte auf den Bildern keineswegs beeinträchtigt wirke, sondern sein Mobiltelefon bediene, sicher stehe und zielgerichtet handle. Mehrere der beschriebenen Übergriffe seien auf den Aufnahmen erkennbar, der angebliche Versuch, das Mädchen aus dem Zug zu zerren, sei hingegen nicht dokumentiert.

In ihrem Schlussplädoyer betonte die Staatsanwältin das Fehlen von Schuldeinsicht und Reue beim Angeklagten. Das Gericht verhängte schließlich eine viermonatige bedingte Freiheitsstrafe sowie eine Geldbuße von 4.800 Euro. Der Jugendlichen wurden 300 Euro Schmerzengeld zugesprochen.

Da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.