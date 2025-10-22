Veggie-Aktie explodiert: Warum Trader plötzlich bei Beyond Meat zugreifen

Die Aktie des Fleischersatz-Produzenten Beyond Meat verzeichnet eine außergewöhnliche Kursexplosion mit einem Anstieg von etwa 1.200 Prozent seit dem vergangenen Freitag. Die Wertpapiere, die am Donnerstag noch bei 50 Cent gehandelt wurden, kletterten im vorbörslichen Handel auf bis zu 6,50 Dollar.

Hauptursache dieser massiven Bewegung ist ein klassischer Short-Squeeze: Ende September waren rund 64 Prozent des Streubesitzes leerverkauft – bei steigenden Kursen müssen diese Leerverkäufer ihre Positionen durch Aktienkäufe eindecken, was den Aufwärtsdruck zusätzlich verstärkt.

Befeuert wurde die Entwicklung durch intensive Diskussionen in sozialen Netzwerken, wo gezielte Erwähnungen einzelner Trader die Aufmerksamkeit auf den Titel lenkten. Mittlerweile wurde Beyond Meat sogar in den Roundhill Meme Stock ETF aufgenommen.

Walmart-Expansion

Weiteren Auftrieb erhielt der Kurs durch positive Nachrichten aus dem Unternehmen selbst: Beyond Meat gab bekannt, die Präsenz seiner Produkte in den Filialen des US-Einzelhandelsriesen Walmart deutlich zu verstärken. Die pflanzlichen Fleischalternativen werden künftig in mehr als 2.000 Geschäften erhältlich sein.

Dies führte zu einem enormen Handelsvolumen, das zeitweise das Vierfache der Marktkapitalisierung des Unternehmens erreichte.

Erhebliche Risiken

Anleger sollten trotz der spektakulären Kursgewinne die erheblichen Risiken nicht unterschätzen. Beyond Meat hat nach wie vor mit operativen Herausforderungen zu kämpfen und führte kürzlich einen Schuldentausch durch, der eine signifikante Verwässerung für Bestandsaktionäre zur Folge hatte.

Ungeachtet der beeindruckenden Kursentwicklung handelt es sich bei der aktuellen Bewegung um hochspekulative Marktaktivität. Für Neueinsteiger präsentiert sich das Chance-Risiko-Verhältnis als unvorteilhaft.

Die klare Empfehlung des AKTIONÄR lautet daher: Finger weg!