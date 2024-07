Erwischt: Bräutigam verbringt seine Flitterwochen in Haft

In einer überraschenden Wendung während einer Hochzeitszeremonie im Neuen Rathaus Linz wurde der vermeintlich glücklichste Tag im Leben eines Paares jäh unterbrochen. Die Linzer Drogenfahndung hatte es auf den Bräutigam abgesehen, dessen Tag anstatt in ewige Verbundenheit in eine unvorhergesehene Festnahme mündete.

Die Festnahme konzentrierte sich auf einen 31-jährigen Oberösterreicher, dessen Aufenthaltsort seit längerem unbekannt war. Diese gezielte Aktion erfolgte auf Basis einer gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung, die am Tag der Hochzeit, dem 9. Juli, vollstreckt wurde. Der Grund für das Interesse der Behörden an dem Bräutigam beruhte auf Verdächtigungen, dass er mit Cannabiskraut und Kokain handeln würde.

Aufdeckung der Drogengeschäfte

Bei der Festnahme des Bräutigams wurden zusätzlich morphinhaltige Mundidol-Kapseln entdeckt, die er als „außergewöhnliches Hochzeitsgeschenk“ bei sich trug. Seine Aussagen während der polizeilichen Vernehmungen legen ein umfassendes Geständnis hinsichtlich seines Handelns mit Suchtgiften offen. Der 31-Jährige gab an, etwa ein Kilogramm Cannabiskraut nach seiner Haftentlassung im November 2023 verkauft zu haben, hauptsächlich im Bereich des Linzer Volksgartens, um seine Opiatabhängigkeit zu finanzieren. Darüber hinaus lieferte der Festgenommene den Beamten wertvolle Informationen bezüglich seiner Abnehmer und Bezugsquellen.