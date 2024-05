ESC-Schock: Niederländer Joost Klein vom Finale ausgeschlossen!

In einem bedauerlichen Wendepunkt beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) wurde der niederländische Teilnehmer, Joost Klein, aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Die europäische Rundfunkunion (EBU) gab diesen Schritt kurz vor dem Start der Finalshow bekannt, wobei eine laufende Polizeiuntersuchung im Mittelpunkt steht. Diese außergewöhnliche Entscheidung bedeutet, dass das Finale des 68. ESC mit nur 25 statt 26 Darbietungen über die Bühne gehen wird.

Der Hintergrund des Ausschlusses

Nach Angaben der EBU steht Kleins Ausschluss in direktem Zusammenhang mit einer offiziellen Polizeiuntersuchung gegen den Künstler. Es wird ihm zur Last gelegt, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Malmö Arena, dem Austragungsort des Wettbewerbs, gedroht zu haben. Diese Vorfälle ereigneten sich im Laufe des Donnerstagabends und führten zu einer offiziellen Anzeige am darauf folgenden Freitag.

Polizei ermittelt

„Wir haben mehrere Zeugenaussagen aufgenommen und setzen die Ermittlungen fort“, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Die genauen Umstände und Details des Vorfalls bleiben Gegenstand der laufenden Untersuchung, was den Druck auf alle Beteiligten erhöht.

Klein und die Proben zum Finale

Vor diesem Zwischenfall war Klein bereits im Zusammenhang mit einem nicht näher beschriebenen Vorfall von den Proben ausgeschlossen worden. Obwohl er bei der ersten Durchlaufprobe und der Flaggenparade noch zugegen war, nahm er nicht an den finalen Proben seines Songs „Europapa“ teil.

Infolge dieser Entwicklung und des folgenden Ausschlusses steht die diesjährige Ausgabe des ESC nun vor einer speziellen Herausforderung. Die EBU und die Veranstalter sind gefordert, Transparenz und Integrität zu wahren, während sie mit dieser unvorhersehbaren Situation umgehen.