ESC-Sieger Nemo kopiert Jelena Karleusas Look (FOTO)

In der schillernden Welt der sozialen Medien ist sie wieder: Jelena Karleusa, die schlagzeilenträchtige serbische Pop-Diva, entfacht erneut Diskussionen auf Instagram. Mit ihrer Rückkehr ins Rampenlicht hat sie ein spannendes Detail geteilt, das ihre Fans in helle Aufregung versetzt. In einer Story, die von begeisterten Anhängern gepostet wurde, wird ein überraschender Vergleich angestellt: Der diesjährige Eurovision-Gewinner Nemo aus der Schweiz trug auf der Bühne ein Outfit, das stark an Karleusas legendären Look aus dem Jahr 1996 erinnerte.

Ob es nun pure Koinzidenz ist oder eine bewusste Hommage, lässt sich nur spekulieren. Die stilistische Analogie wurde zuerst von Fans der Sängerin bemerkt. Jelena Karleusa selbst nahm diese Beobachtung mit Humor auf und teilte den Kommentar in ihrer Instagram-Story.

Ihr Kommentar dazu war knapp, jedoch aussagekräftig: „E pa kraj“ (= „Und Schluss“), begleitet von einem Emoji, das Tränen lacht. Selbst wenn die Vermutung in der Luft liegt, dass Nemo sich von der Balkan-Ikone inspirieren ließ, bleibt diese These ohne Rückversicherung des Schweizer Eurovision-Champions eine charmante Anekdote in der Welt der Musik und Mode.