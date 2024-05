Millionen-Betrug: Fahndung nach 43-Jährigem wegen 37 Leasingautos (FOTOS)

In einer internationalen Kooperation wurde ein flüchtiger Verdächtiger, der wegen umfangreicher Betrugsdelikte gesucht wurde, deren Schaden die Drei-Millionen-Euro-Marke übersteigt, in der slowakischen Hauptstadt Bratislava festgenommen. Die Wiener Polizei hatte bereits mit Hilfe eines EU-Haftbefehls nach dem 43-jährigen Mann gesucht. Das Prozedere seiner Auslieferung nach Österreich läuft aktuell.

Der Festgenommene, der sich als Geschäftsführer einer Firma ausgab, wird beschuldigt, seit dem vergangenen Jahr in Wien und im Burgenland durch Vortäuschung falscher Tatsachen diverse Leasingautos sowie einen Whirlpool erworben und anschließend weiterverkauft zu haben.

Internationales Netzwerk aufgedeckt

Philipp Haßlinger, ein Sprecher der Polizei, legte dar, wie der staatenlose Geschäftsmann in Zusammenarbeit mit einem 35-jährigen bulgarischen Komplizen die erworbenen Fahrzeuge weiterveräußerte, ohne die fälligen Raten zu begleichen. Infolgedessen wurden fünf der betrügerisch erlangten Fahrzeuge in verschiedenen Ländern, darunter in Rosenheim, Deutschland, und Moskau, Russland, beschlagnahmt. Die bisherigen Untersuchungen lassen darauf schließen, dass insgesamt 37 Autos auf diese zwielichtige Art und Weise den Besitzer wechselten. Haßlinger betonte, dass immer wieder neue Geschädigte der Polizei ihre Fälle melden.

(FOTO: LPD Wien)

Umfangreiche Ermittlungen laufen

Die Wiener Polizei setzte die Öffentlichkeit über die intensiven Fahndungsmaßnahmen nach den zwei Männern ins Bild. Während die Suche nach dem 35-jährigen Bulgaren weiterläuft, wurde der Haftbefehl gegen den 43-Jährigen nach seiner Festnahme in Bratislava aufgehoben. Die Wagen, die noch ausstehen, wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben, während die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, fortgesetzt werden, um das gesamte Ausmaß des Betrugsfalls zu erfassen und weitere Geschädigte zu identifizieren.

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

Quelle: LPD Wien