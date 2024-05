Für einen bemerkenswerten Moment der Song Contest-Geschichte sorgte die Verkündung durch die serbische Sängerin Konstrakta, dass die serbische Fachjury ihre höchste Punktzahl, 12 Punkte, an den kroatischen Teilnehmer Baby Lasagne vergab. Begeisterungsstürme brachen bei den Zuschauern am Europäischen Platz in Zagreb aus. Die Erscheinung von Konstrakta auf einem großen Bildschirm mitten in Zagreb wurde mit großer Freude von den zahlreich versammelten Zuschauern wahrgenommen, die gespannt das Finale des Wettbewerbs verfolgten.

Ein historischer Moment

„Lasst es uns tun, serbische Brüder! Gebt es uns“, hallte es in einem von der Reporterin von N1 festgehaltenem Moment, als Konstrakta enthüllen sollte, an wen die serbische Jury ihre Maximalpunktzahl vergeben hatte. Und dies tat sie auf ihre einzigartige Weise, indem sie zunächst ein Häkeldeckchen, ein Markenzeichen von Baby Lasagne, zeigte, was große Euphorie auf dem Platz in Zagreb auslöste. Es ist anzumerken, dass Konstrakta selbst zwei Jahre zuvor sowohl von der kroatischen Jury als auch vom kroatischen Publikum die volle Punktzahl erhalten hatte.

Gemischte Gefühle bei den Punkten

Die diesjährige serbische Vertreterin, Teja Dora, erhielt vom kroatischen Jury lediglich drei Punkte, konnte jedoch die Herzen des kroatischen Publikums gewinnen und erhielt von dieser Seite die maximale Punktzahl von 12 Punkten. Baby Lasagna eroberte zwar die Herzen des europäischen Publikums, erfuhr jedoch eine gemischte Resonanz von den Fachjurys. Sechs Länder vergaben ihm keinen einzigen Punkt, während nur Zypern und Serbien ihm die höchstmögliche Punktzahl zuteilwurden.

Der Sieg ging an Nemo aus der Schweiz, der die höchste Punktzahl der Fachjurys in der Geschichte des Eurovision Song Contest erzielte.