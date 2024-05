Schüsse auf Premier Fico: Täter nennt den Grund (VIDEOS)

Im Zentrum eines dramatischen Vorfalls in der Slowakei steht der Angriff auf Premier Robert Fico, bei dem der mutmaßliche Täter, ein 71-jähriger Schriftsteller, Fico schwer verletzte. Fico, der von vier Kugeln getroffen und in einer Notoperation behandelt wurde, befindet sich in einem „stabilen, aber sehr ernsten“ Zustand, wie aus dem Roosevelt-Krankenhaus in Banská Bystrica bestätigt wurde. Der Zwischenfall erschüttert nun die politische Landschaft des Landes und wirft dabei Schatten auf die angespannten gesellschaftlichen Verhältnisse.

Die Tat und ihr mutmaßlicher Hintergrund

Der Vorfall hat sich in einem Kontext weitreichender politischer Unruhen entfaltet, begleitet von massiven Protesten gegen die Regierung Ficos. Der Verdächtige, aus der Stadt Levice stammend, äußerte in einem kursierenden Video seine Ablehnung gegenüber der gegenwärtigen Regierungspolitik, insbesondere gegen die geplante Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTVS. Diese Reformen, die Teil der umfassenden Änderungen in der Kultur- und Medienpolitik der Regierung Fico sind, haben landesweit für Diskussionen gesorgt.

Eine Nation am Rand des Bürgerkriegs?

Innenminister Matúš Šutaj-Estok reflektierte die Schwere der Lage, indem er von einer Nation sprach, die sich „am Rande eines Bürgerkriegs“ befinde. Die Gesellschaft ist tief gespalten, nicht zuletzt wegen eines umstrittenen NGO-Gesetzes nach russischem Vorbild.

Ficos düstere Vorahnungen

Fico benannte in einem Video explizit eine steigende Aggressivität in der öffentlichen Meinung, die seiner Meinung nach durch bestimmte Medienhäuser weiter angefacht wird. Diese Entwicklung betrachtete er als direkte Bedrohung für das Leben von Regierungsmitgliedern.

Kritik an unzureichendem Schutz

Die Effektivität der Sicherheitsmaßnahmen für Fico während des Angriffs steht nun im Fokus einer breiten Debatte. Einige Sicherheitsexperten, darunter der ehemalige Polizeipräsident Stefan Hamran, bemängeln das augenscheinliche Versagen der Bodyguards.

Ein Schriftsteller mit unbekannten Motiven

Der Täter, bisher mehr als Dichter bekannt, führte ein Leben abseits von öffentlicher Anerkennung. Neben seiner literarischen Tätigkeit arbeitete er als Sicherheitsmann und wurde 2016 Opfer eines Überfalls. Trotz einer legalen Waffenbesitz-Erlaubnis werfen seine Verbindungen zur pro-russischen Organisation Slovenski Branci Fragen auf. Diese Gruppe, bekannt für ihre rechtsextremen Aktivitäten, könnte einen Einfluss auf den mutmaßlichen Täter gehabt haben.

Rätsel um die tatsächliche Motivation

Die Motivation hinter dem Angriff bleibt undurchsichtig. Der Sohn des Angreifers äußerte gegenüber aktuality.sk, sein Vater habe legalen Zugang zu einer Waffe gehabt und keinerlei Hass gegen Fico gehegt, allerdings habe er ihn nicht gewählt. Der mutmaßliche Angreifer selbst war in der Vergangenheit durch politische Statements in sozialen Netzwerken aufgefallen. Die Gründung einer Anti-Gewalt-Bewegung durch den mutmaßlichen Täter wirft weitere Fragen auf.

Internationale Auswirkungen

Das Attentat hat nicht nur die slowakische, sondern auch die internationale Sicherheitsdebatte beeinflusst, insbesondere in Österreich, wo nun die Gefährdungseinschätzungen entsprechend angepasst wurden. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst betont dabei, dass solche Attentate grundsätzlich schwer vorhersehbar sind, unabhängig von der sorgfältigen Analyse extremistischer Tendenzen.