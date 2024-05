Oberscheider Carwash: Die coolste Waschanlage Österreichs

Im 14. Bezirk, direkt neben dem Auhof Center, bietet Oberscheider Carwash eine der modernsten Indoor-Waschanlagen Wiens.

es für Autobesitzer in sich: Saharastaub bedeckte nicht nur den Himmel, sondern legte sich im Freien auch auf den Fahrzeugen ab. Dazu kamen Blütenstaub und vom Wind verwehte Blätter und Äste. Immer wieder lagerte Schmutz auf den Autos und erhöhte die Gefahr für Kratzer im Lack. Die Lösung war klar: regelmäßige Fahrten in eine Waschanlage. Also nichts wie los zu Oberscheider Carwash in Wien Auhof: Hier wartet eine umfassende Fahrzeugpflege, die weit über die einfache Reinigung hinausgeht.

Drei verschiedene Waschgänge mit Extras

„Die Waschanlage in Wien Auhof verwendet ausschließlich Sonax-Produkte und verfügt über mehrere Waschprogramme wie Premium, Special sowie Wash & Go”, informiert Betreiber Herbert Oberscheider. Letzteres ist das einfachste Programm und deckt die Basics ab. Das Special beinhaltet zum Beispiel schon die Unterbodenwäsche. Beim Premium-Waschgang bekommt jedes Auto das Rundum-sorglos-Paket mit Unterbodenkonservierung und -wäsche. Zu jeder Wäsche sind Nano-Wachs und Micro-polish sowie Reifenglanz ergänzbar.

Indoor-Innen-Reinigung

Nach jedem Waschgang stehen kostenfrei 34 geräumige Saugstationen mit Hochleistungssaugern und Mattenreinigern zur Verfügung. Wellness für das Auto, das innerhalb kurzer Zeit wieder blitzeblank ist. Die Fahrt durch die Waschstraße dauert nämlich weniger als fünf Minuten. Die komplette Anlage ist indoor. Auch, wenn es regnet, bleibt der putzende Autobesitzer trocken.

Oberscheider Carwash 1 von 6

Lackschonende Wäsche

Zurück zu den Herausforderungen des Frühjahrs: „Saharastaub wirkt wie Schmirgelpapier auf der Fahrzeug-Oberfläche. Da helfen nur chemische Reinigungsmittel und viel Wasser, sonst verkratzt der Lack”, erklärt Geschäftsführer Herbert Oberscheider. Und welcher Autofahrer möchte das seinem Freund auf vier Rädern schon antun? Die modernste, komplett in Edelstahl ausgeführte Textilwaschstraße, ist 95 Meter lang. „Wir verwenden keine Bürsten, sondern sanfte Textilstreifen, die extra schonend für den Lack sind”, berichtet Herbert Oberscheider. Wer aber lieber selbst Hand anlegen möchte, kann das an einer der sieben SB-Stationen machen.

An die Umwelt gedacht

Mit einer komplett biologischen Wasseraufbereitung setzt Oberscheider Carwash nicht nur auf Sauberkeit, sondern auch auf Umweltverträglichkeit. „Unsere Prozesse sind darauf

ausgelegt, die Fahrzeuge sorgfältig und nachhaltig zu waschen. Wir fangen das gesamte Abwasser auf. Elf verschiedene Becken und Filter bereiten 100 Prozent des Wassers so wieder auf, dass es die Ursprungsqualität hat. Die Waschstraße selbst wird mit 95 Prozent aufbereitetem Wasser betrieben. Die restlichen 5 Prozent, die durch das Schleppwasser verloren gehen, werden mit Frischwasser ergänzt. Außerdem betrieben wir den Standort zu 100 Prozent mit Sonnenenergie”, erklärt Oberscheider.

Waschkartenbesitzer genießen Vorteile

Doch damit nicht genug: Oberscheider Carwash hat für seine Kunden etwas Besonderes parat: Sie profitieren von den zahlreichen Vorteilen der Oberscheider-Waschkarte: Neben den durchgehend günstigeren Waschkarten-Preisen gibt es eine Geburtstagswäsche „aufs Haus”, den Aufladebonus von bis zu 20 Prozent und ein gratis Mikrofaserputztuch, das immer wieder ausgetauscht werden kann. Neu ist die Möglichkeit, die Waschkarte online aufzuladen. „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden nicht nur Sauberkeit, sondern auch Komfort zu bieten – ein Konzept, das sich in der Carwash widerspiegelt. So ein Angebot, also eine Waschstraße auf modernstem Standard zu diesen Preisen, bietet keine andere Waschanlage”, weiß Herbert Oberscheider. Er und sein Bruder Markus sind seit 1985 in der Automobilbranche aktiv und eröffneten 2011 ihre erste Waschanlage in Lustenau (Vorarlberg). Mit kontinuierlichem Wachstum hat sich ihr Unternehmen in ganz Österreich etabliert. Mittlerweile gibt es acht Standorte – Wien Aufhof, Wiener Neustadt, St. Pölten, Asten, Wels, Salzburg, Rankweil und Lustenau.

Oberscheider Carwash Auhof GmbH: Indoor-Waschanlage

Wien Auhof

Johann-Schorsch-Gasse 1

1140 Wien

oberscheider-carwash.com Öffnungszeiten:

Mo-Sa 08:00-20:00 Uhr,

So & Feiertage 09:00-20:00 Uhr

SB-Wash/Sauganlage:

Mo-So 07:00-22:00