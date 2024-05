FPÖ-Hetze in Schule: „Menschen, die Schweinefleisch essen, …“ (VIDEO)

In einer Grazer Bildungseinrichtung löste eine Bemerkung von Markus Leinfellner, einem Bundesrat der FPÖ aus der Steiermark, erhebliche Diskussionen aus. Leinfellner, der während einer Diskussionsrunde zum Thema EU-Wahlen am BORG Dreierschützengasse in Graz sprach, antwortete auf eine Frage: „Menschen, die Schweinefleisch essen, neigen weniger dazu, sich in die Luft zu sprengen als andere.“

Kritik und Konflikt

Die Kritik der islamischen Religionsgemeinschaft fokussierte sich darauf, dass Leinfellners Behauptung nicht nur tief beleidigend, sondern auch gefährlich sei. Sie betonte, dass solche Aussagen Hass und Vorurteile gegenüber Musliminnen und Muslimen schüren und dabei auch andere religiöse Gruppen, die Schweinefleisch aus Glaubensgründen meiden, abwerten könnten.

Leinfellner reagierte auf die Vorwürfe mit dem Verweis auf frühere Vorfälle, bei denen Personen mit islamischem Hintergrund in Bruck und Graz gewalttätige Pläne geäußert hatten. Er zeigte sich irritiert darüber, dass solche Taten nicht ähnlich entschieden kritisiert wurden.

Lesen Sie auch: FPÖ adressiert ausländerfeindliche Botschaft an Kinder (VIDEO) "Irgendwelche Fremde ziehen von Haus zu Haus und wollen etwas gratis" - Social Media-Posting von Haimbuchner.

"Tagespresse" kontert FPÖ-Klage mit Humor Das Satireportal "Tagespresse" kontert die Klage der FPÖ humorvoll und betont, dass es der FPÖ helfen will, ihre Ehre zu retten.

Neues Konzept: FPÖ fordert 'Festung Österreich' gegen Migrationschaos FPÖ-Chef Kickl fordert eine Neuausrichtung in der Migrationspolitik. Volksbefragung geplant, aber nur wenn die FPÖ die Wahlen gewinnt.

Entschuldigung und Reflexion

Dennoch zeigte der Freiheitliche Einsicht: „Sollte sich aufgrund meiner gestrigen Äußerungen jemand persönlich angegriffen fühlen, so war dies keineswegs beabsichtigt, und ich bedauere es.“ Diese Entschuldigung wurde von der Öffentlichkeit und den betroffenen Gemeinschaften mit gemischten Gefühlen aufgenommen.