Estrada erschüttert: Balkan-Sängerin stirbt in Dubai! (FOTO)

Die Musikszene trauert um die junge Sängerin Andrijana Lazic, die tragischerweise während eines Aufenthalts in Dubai ums Leben kam. Die aufstrebende Künstlerin, die kurz vor dem Durchbruch ihrer Karriere stand, stürzte aus dem 24. Stock eines Gebäudes. Ihr plötzlicher Tod hat Schockwellen durch die Musikindustrie gesendet.

Andrijana Lazic, eine aufstrebende Sängerin mit einer vielversprechenden Zukunft, ist am 10. Jänner in Dubai auf tragische Weise ums Leben gekommen. Die 28-Jährige, geboren am 2. November 1995 in Bijeljina, Bosnien und Herzegowina, hatte kürzlich zwei Songs beim bekannten Komponisten Goran Ratkovic Rale aufgenommen und stand kurz vor dem Beginn ihrer professionellen Musikkarriere.

aus dem 24. Stock gestürzt

Lazic, die auch eine promovierte Juristin war, liebte es zu reisen und interessante Orte zu besuchen. Am 7. Jänner war sie mit Freundinnen nach Dubai gereist. Nur drei Tage später ereignete sich die Tragödie: Sie stürzte aus dem 24. Stock eines Gebäudes.

Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar. Laut einem Polizeibericht „starb sie an den Folgen eines Sturzes aus der Höhe“. Weitere Details zu diesem Vorfall werden in einem separaten Artikel behandelt.

Die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod hat die Musikszene tief erschüttert. Merima Njegomir, eine enge Vertraute von Lazic, äußerte sich öffentlich zu ihrem Verlust: „Sie ist in der Nacht gestorben, wir waren sehr verbunden.“ Njegomirs Tochter ist wegen des Todes ihrer Tante am Boden zerstört.

Andrijana Lazic hinterlässt ein Erbe der Leidenschaft und des Talents, das ihre Follower und Fans weiterhin inspirieren wird. Ihr tragischer Tod ist ein großer Verlust für die Musikindustrie, und sie wird schmerzlich vermisst werden.