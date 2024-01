Darko Lazic bringt Duett mit Sängerin aus Österreich raus!

Der serbische Folkstar Darko Lazic, bekannt für seine unvergleichliche Präsenz in der Volksmusik, und die aufstrebende Hip-Hop-Sängerin aus Österreich, haben ein Duett angekündigt. Das Lied „Prezime“, das bald veröffentlicht wird, verspricht eine spannende Mischung aus Genres und eine Überraschung für das Publikum.

In der Welt der Musik sind Überraschungen immer willkommen, und die neueste kommt von niemand anderem als dem gefeierten Folkstar Darko Lazic. Bekannt für seine einzigartige Position in der Volksmusik und seine erfolgreichen Duette, die in kürzester Zeit zu Mega-Hits wurden, hat Lazic eine unerwartete Wendung vollzogen. Dieses Mal hat er seine stimmlichen Fähigkeiten mit der populären Hip-Hop-Sängerin Marina Pezerovic, besser bekannt als Zera, gekreuzt.

kurz vor Release

Das Duett „Prezime“, das von Mersed Hadzic und Dejan Kostic signiert ist, wird bald das Licht der Welt erblicken. Die Zusammenarbeit wurde von Darkos Produzenten Mersed Hadzic initiiert und vorgeschlagen. Überraschenderweise fand sich Zera in einem etwas anderen Genre zurecht, an das wir von ihr nicht gewöhnt sind.

Zera ist derzeit eine der beliebteren Sängerinnen unter der jüngeren Generation, während Darko seit Jahren als einer unserer beliebteren Volksmusiker gilt. Es besteht kein Zweifel, dass diese Kombination viele Erwartungen übertreffen und eine allgemeine Verwirrung in der Musikszene verursachen wird.