KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Gerichtsurteil

EU-Gericht bestätigt strengere Regeln für Meta Messenger

EU-Gericht bestätigt strengere Regeln für Meta Messenger
(FOTO: EPA / SASCHA STEINBACH ILLUSTRATION)
1 Min. Lesezeit |

Meta wollte sich den strengen EU-Digitalregeln entziehen – doch das Gericht in Luxemburg macht dem Konzern einen Strich durch die Rechnung.

Das EU-Gericht in Luxemburg hat heute bestätigt, dass der Meta-Konzern seinen Messenger-Dienst künftig den verschärften Anforderungen des Gesetzes für digitale Märkte unterwerfen muss. Die Aufnahme des Kommunikationsdienstes auf die entsprechende Liste der EU bleibt damit rechtskräftig. Meta hatte die ursprüngliche Entscheidung der Kommission zwar teilweise akzeptiert, gegen die Listung von Messenger sowie des Dienstes Marketplace jedoch rechtlich vorgegangen.

Metas Gatekeeper-Status

Bereits im Jahr 2023 hatte die EU-Kommission in Brüssel Meta als sogenannten Gatekeeper (Unternehmen mit besonders großer Marktmacht) eingestuft. Aus dieser Einstufung ergeben sich für den Konzern konkrete Verpflichtungen: Bestimmte Dienste, die Geschäftskunden als zentraler Kanal zu Endnutzern dienen, müssen fortan strengeren Wettbewerbsregeln entsprechen.

Mit seiner Klage gegen die Listung des Dienstes Marketplace war Meta hingegen erfolgreich. Dieser Punkt ist allerdings von eingeschränkter praktischer Relevanz, da Marketplace bereits seit dem vergangenen Jahr nicht mehr auf der betreffenden Liste geführt wird.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Bärenangriff
Bärenmutter greift Wanderer an – Mann schwer verletzt
| Unwetterwarnung
Unwetter auf dem Weg zur Adria: Starkregen und Gewitter erwartet
| Skandal
Hotel antwortet mit „Keine Juden erlaubt“ auf Buchungsanfrage aus Israel
| Reisewarnung
Autofahrer aufgepasst: Auf diesen Strecken drohen Staus!
| Kandidatur
Er soll der nächste Hohe Repräsentant in BiH werden!
MEHR AKTUELLE NEWS