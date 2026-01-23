Europäer: Mehrheit sieht Trump als Bedrohung – ein Land jedoch überrascht

Die Stimmung in Europa kippt: Eine neue Umfrage enthüllt, dass mehr als die Hälfte der Europäer Donald Trump als Feind des Kontinents betrachtet. Die Skepsis wächst.

Eine Mehrheit der Europäer betrachtet Trump als Bedrohung für den Kontinent, wie eine aktuelle Erhebung zeigt. 51 Prozent der Befragten aus sieben europäischen Nationen stufen den US-Präsidenten als „Feind Europas“ ein. In Deutschland liegt dieser Wert mit 53 Prozent leicht über dem Durchschnitt, während in Spanien und Dänemark die Ablehnung mit jeweils 58 Prozent am deutlichsten ausfällt, wie aus einer Umfrage hervorgeht, die die französische Zeitschrift Le Grand Continent am Freitag veröffentlichte.

Die Befragung erfolgte zwischen dem 13. und 19. Jänner – unmittelbar nach Trumps umstrittenen Äußerungen bezüglich einer möglichen Übernahme Grönlands. Besonders in Dänemark, das durch diese territorialen Ambitionen direkt betroffen war, zeigt sich die Skepsis gegenüber dem US-Präsidenten besonders ausgeprägt. Trump hat mittlerweile klargestellt, dass er bei seinen Grönland-Plänen nicht auf Gewaltanwendung setzen wolle.

Polnische Ausnahme

Eine bemerkenswerte Ausnahme im europäischen Meinungsbild stellt Polen dar. Dort sehen nur 28 Prozent der Befragten Trump als „Feind Europas“ – allerdings bezeichnen ihn auch lediglich 17 Prozent als „Freund Europas“. Für die Untersuchung befragte das Institut Cluster17 in jedem der sieben teilnehmenden Länder jeweils über 1000 nach repräsentativen Quoten ausgewählte Personen.

Europäische Verunsicherung

Die Studie offenbart zudem eine tiefe Verunsicherung der Europäer hinsichtlich des angemessenen Umgangs mit Trumps Politik: 46 Prozent der Befragten befürworten eine klare „Opposition“ der EU gegenüber der amerikanischen Regierung, während sich 44 Prozent für einen „Kompromiss“ aussprechen. Nur eine kleine Minderheit von zehn Prozent plädiert für eine Annäherung an die Position Washingtons.

Angesichts der außenpolitischen Ausrichtung der USA sind knapp drei Viertel der Befragten der Ansicht, die Europäische Union müsse in Verteidigungsfragen „nur auf sich selbst setzen und nicht auf die Unterstützung der USA bauen“.

Lediglich etwa ein Fünftel glaubt, dass Europa „weiterhin auf die USA zählen“ könne – ein deutliches Indiz für das erschütterte Vertrauen in die transatlantische Partnerschaft.